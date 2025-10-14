Kia определилась с датой премьеры нового 5-метрового кроссовера на замену Hyundai Palisade

Второе поколение кроссовера Hyundai Palisade было представлено в конце 2024 года, а продажи машины начались в 2025-м. У этой глобальной модели еще с момента ее запуска есть аналог, который выпускает Kia. Машина адресована рынку США, где носит имя Telluride.
Этот кроссовер, длина которого превышает 5-метров, близок к тому, чтобы, как и его соплатформенник от «Хендэ», перебраться во вторую генерацию. Накануне стало известно, когда стоит ждать премьеры этой модели.
Зарубежные СМИ утверждают, что совершенно новый Telluride дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе уже 20 ноября этого года.
Ожидается, что во втором поколении самый крупный кроссовер «Киа» поменяется внешне и технически. Машине могут достаться пересмотренные вертикальные фары и двухрядные дневные ходовые огни, а также более широкая и прямоугольная решетка радиатора с необычным наполнением.
Боковой профиль выделится более угловатым силуэтом, поменяется пластиковый обвес по периметру кузова, а задние фонари примерят новый внутренний рисунок.
Продавать новый Kia Telluride, по слухам, будут с 3,5-литровым бензиновым мотором V6, который придет на смену актуальному 3,8-литровому ДВС. Помимо него реформенный корейский кроссовер могут предложить с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС, положенной актуальному Hyundai Palisade.
Список версий нового «Теллурайд» должен включить в себя 7- и 8-местные кроссоверы, доступные как в простых модификациях, так и во внедорожном исполнении X-Pro.
В продажу автомобиль поступит в начале 2026 года.