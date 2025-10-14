Kia определилась с датой премьеры нового 5-метрового кроссовера на замену Hyundai Palisade

Второе поколение кроссовера Hyundai Palisade было представлено в конце 2024 года, а продажи машины начались в 2025-м. У этой глобальной модели еще с момента ее запуска есть аналог, который выпускает Kia. Машина адресована рынку США, где носит имя Telluride.

Этот кроссовер, длина которого превышает 5-метров, близок к тому, чтобы, как и его соплатформенник от «Хендэ», перебраться во вторую генерацию. Накануне стало известно, когда стоит ждать премьеры этой модели.

Рендер нового поколения Kia Telluride

Зарубежные СМИ утверждают, что совершенно новый Telluride дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе уже 20 ноября этого года.

Ожидается, что во втором поколении самый крупный кроссовер «Киа» поменяется внешне и технически. Машине могут достаться пересмотренные вертикальные фары и двухрядные дневные ходовые огни, а также более широкая и прямоугольная решетка радиатора с необычным наполнением.

Боковой профиль выделится более угловатым силуэтом, поменяется пластиковый обвес по периметру кузова, а задние фонари примерят новый внутренний рисунок.

Рендер нового поколения Kia Telluride

Продавать новый Kia Telluride, по слухам, будут с 3,5-литровым бензиновым мотором V6, который придет на смену актуальному 3,8-литровому ДВС. Помимо него реформенный корейский кроссовер могут предложить с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС, положенной актуальному Hyundai Palisade.

Список версий нового «Теллурайд» должен включить в себя 7- и 8-местные кроссоверы, доступные как в простых модификациях, так и во внедорожном исполнении X-Pro.

В продажу автомобиль поступит в начале 2026 года.