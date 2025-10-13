Новый Nissan Skyline могут представить уже совсем скоро

ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Skyline могут представить уже совсем скоро

Текст: Алексей Шмидт
Выставка Japan Mobility Show 2025, которая откроет свои двери для журналистов и общественности в конце октября, обещает ряд ярких премьер от ведущих японских автопроизводителей. 

Среди них есть и Nissan, который точно покажет на этом мероприятии новые Elgrand, Leaf и Kicks. Но помимо серийных машин компания может продемонстрировать и некоторые концепт-кары.

Считается, что один из них – новое поколение легендарного спортивного купе Skyline. Вероятность его дебюта на автосалоне в Токио, по мнению журналистов инсайдерского издания «Best Car», составляет примерно 40 процентов. Разумеется, речь не идет о товарном автомобиле. 

Рендер нового Nissan Skyline

В лучшем случае «Ниссан» продемонстрирует шоу-кар, еще не готовый к производству. Ходят слухи, что в свежей итерации машина поменяется внешне и технически.

От экстерьера автомобиля ждут ряд отсылок к предшественнику, в том числе наличия задних фонарей с круглыми светодиодными рисунками.

Рендер нового Nissan Skyline

Что касается технической стороны проекта, то здесь пока все засекречено. Тем не менее японские СМИ утверждают, что новый «Скайлайн» будет полноценным спортивным седаном с двигателем V6, оснащенным двойным турбонаддувом. 

Его мощностные характеристики пока не называются, но ожидается, что мотор удивит производительностью и экономичностью. 

