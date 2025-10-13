ДомойАвтоновости сегодняНовый Honda Odyssey может получить спортивный дизайн и продвинутый гибридный двигатель

Новый Honda Odyssey может получить спортивный дизайн и продвинутый гибридный двигатель

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
251012 29741 81 rBYao 1

Honda завершает работы над новым поколением минивэна Odyssey. Ожидается, что автомобиль построят с оглядкой на совершенно новый дизайнерский язык, который использовался в возрожденном купе Prelude.

На днях в интернете появились неофициальные рендеры реформенного «Одиссея», в которых студия «Digimods Design» опиралась на тестовые прототипы этой модели и внешний вид «Прелюд».

251012 29741 80 8GjJH 1
Рендер нового поколения Honda Odyssey

Автомобиль на изображениях примерил более спортивную внешность с передней частью, срисованной с воскрешенного «хондовского» спорт-купе, а также кормой, выполненной в новом стиле.

Новому Odyssey на рендерах достались перелицованные фары, многоуровневая решетка радиатора, бампер с крупными выемками под воздухозаборники и закрытыми заглушками, а также сквозные задние фонари, проходящие через всю крышку багажника.

main 1
Гибридная силовая установка Honda e:HEV

Ожидается, что в новом поколении «Одиссей» лишится 3,5-литрового мотора V6 в пользу гибридной системы e:HEV. Она использует 2-литровый мотор, работающий в связке с двумя электрическими двигателями. Максимальная отдача ДВС составляет 145 лошадиных сил, а мощность электрической части равна 184 «силам».

За переключения передач в машине будет отвечать электромеханический вариатор E-CVT.

Официальная премьера нового Honda Odyssey может состояться уже в следующем году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design, Honda

Читайте также:

Последние новости:

Новый «вазовский» минивэн Lada вместо Largus готовится к премьере

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Реальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти...

Новый Nissan Skyline могут представить уже совсем скоро

Легендарный Mitsubishi 3000GT показали в современном обличии 

Исключительно редкий Mercedes с пробегом в 60 км...

Новый Volkswagen Golf, который ждут в 2029 году,...

В Nissan хотят вернуть спорткупе 200SX Silvia

Появилось первое фото финальной Mitsubishi Delica D:5

Рамный пикап Kia Tasman превратился в продвинутый внедорожник:...

Новый Honda NSX мощностью 1000 л.с. могут представить...

Самый продаваемый кроссовер Toyota оказался еще и самым...

Легендарный вседорожник Mazda Tribute показан на реалистичных изображениях

Роскошный китайский внедорожник за 18 млн рублей обновился...

Новый Nissan Elgrand готов к запуску для жесткой...

Маленькая «зажигалка» Suzuki за небольшие деньги вернется весной...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+