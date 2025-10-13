Новый Honda Odyssey может получить спортивный дизайн и продвинутый гибридный двигатель

Honda завершает работы над новым поколением минивэна Odyssey. Ожидается, что автомобиль построят с оглядкой на совершенно новый дизайнерский язык, который использовался в возрожденном купе Prelude.

На днях в интернете появились неофициальные рендеры реформенного «Одиссея», в которых студия «Digimods Design» опиралась на тестовые прототипы этой модели и внешний вид «Прелюд».

Рендер нового поколения Honda Odyssey

Автомобиль на изображениях примерил более спортивную внешность с передней частью, срисованной с воскрешенного «хондовского» спорт-купе, а также кормой, выполненной в новом стиле.

Новому Odyssey на рендерах достались перелицованные фары, многоуровневая решетка радиатора, бампер с крупными выемками под воздухозаборники и закрытыми заглушками, а также сквозные задние фонари, проходящие через всю крышку багажника.

Гибридная силовая установка Honda e:HEV

Ожидается, что в новом поколении «Одиссей» лишится 3,5-литрового мотора V6 в пользу гибридной системы e:HEV. Она использует 2-литровый мотор, работающий в связке с двумя электрическими двигателями. Максимальная отдача ДВС составляет 145 лошадиных сил, а мощность электрической части равна 184 «силам».

За переключения передач в машине будет отвечать электромеханический вариатор E-CVT.

Официальная премьера нового Honda Odyssey может состояться уже в следующем году.