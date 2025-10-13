ДомойАвтоновости сегодняНовый «вазовский» минивэн Lada вместо Largus готовится к премьере

Новый «вазовский» минивэн Lada вместо Largus готовится к премьере

Текст: Алексей Шмидт
Первые сведения о том, что «АвтоВАЗ» готовит новый минивэн, датированы далеким 2018-м годом. Тогда ожидалось, что этим автомобилем станет бейдж-инжиниринговая модель, построенная на базе Renault Dokker. Но в итоге все пошло не так, как планировалось. 

В 2022-м году французская сторона покинула Россию, оставив «Ладу» разрабатывать свой минивэн самостоятельно. В конечном счете в качестве основы для машины была выбрана «тележка» B/C, известная по Lada Vesta, которая недавно легла в основу кроссовера Azimut. 

Макет машины под названием B-Van был показан еще в начале этого года, а сейчас «АвтоВАЗ» активно работает над тем, чтобы подготовить серийный вариант машины и показать ее в 2026 году на экономическом форуме в Петербурге с 3 по 6 июня. 

USMdFPWFc0tHoCBP8F4tx3rdi2GjE9HAp4Dy0cab 1
Шоу-кар Lada B-Van

На этом же мероприятии «вазовцы» собираются не только продемонстрировать сам автомобиль, но и объявить его официальное название, которое точно будет отличаться от имени шоу-кара (B-Van). 

Ожидается, что однообъемник получит полноценный 7-местный салон, окажется близок по дизайну к кроссоверу Lada Azimut, а также унаследует у него линейку двигателей и трансмиссий. 

Сейчас в нее, напомним, включены 1,6- и 1,8-литровые бензиновые атмосферные ДВС, сопряженные с 6-скоростной МКПП или вариатором (на 120 и 132 л.с.). Но не исключен вариант со 150-сильным турбомотором. 

2025 02 04 16.35.09 1
Утекший в интернет скриншот с технической документации “АвтоВАЗа” (блогер KhaDM)

Привод минивэна, как и его родственника в лице кроссовера Azimut, будет только передним. 

В перспективе серийный Lada B-Van окажется сменщиком популярной модели Lada Largus, построенной на платформе Renault.

