Новый Volkswagen Golf, который ждут в 2029 году, показали на первых изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
1200 L future volkswagen golf 2029 ce que lon sait dj de la prochaine gnration

Компания из Вольфсбурга усиленно работает над следующим поколением своей знаменитой модели Golf, обещающем настоящую революцию под ее капотом. «Гольф» получит новую жизнь к концу десятилетия, превратившись в чистый электромобиль. 

Один из самых известных автомобилей «Фольксваген» должен появиться в 2029 году и удивить не только своей технической частью, но и внешностью. 

listing main 2025 golf r 1
Тизер нового VW Golf R

Как он будет выглядеть на днях пофантазировал французский портал «Auto-Moto». Его независимые дизайнеры полагают, что реформенный немецкий хэтчбек получит совершенно иной экстерьер со светотехникой, оформленной в стиле моделей ID, необычной имитацией решетки радиатора, интегрированной в бампер, а также аэродинамичным капотом и рельефными боковинами кузова.

zoom volkswagen id golf
Рендер нового поколения Volkswagen Golf

Технические подробности о новом Golf уже известны. Машину хотят построить на платформе SSP. Это совершенно новая архитектура, разработанная для аккумуляторных моделей VW следующего поколения.

Благодаря 800-вольтовой бортовой сети «топовые» комплектации автомобилей, основанных на этой «тележке», смогут заряжаться с 10 до 80 процентов всего за 12 минут, а их запас хода превысит отметку в 700 километров.

Кардинальные перемены ждут и внутреннее убранство нового Golf, правда на рендерах его не показали. Зато известно, что у машины будет версия GTI. По слухам, ее мощность составит около 400 лошадиных сил.

Фото:Auto-Moto, Volkswagen

