Новый Volkswagen Golf, который ждут в 2029 году, показали на первых изображениях

Компания из Вольфсбурга усиленно работает над следующим поколением своей знаменитой модели Golf, обещающем настоящую революцию под ее капотом. «Гольф» получит новую жизнь к концу десятилетия, превратившись в чистый электромобиль.

Один из самых известных автомобилей «Фольксваген» должен появиться в 2029 году и удивить не только своей технической частью, но и внешностью.

Тизер нового VW Golf R

Как он будет выглядеть на днях пофантазировал французский портал «Auto-Moto». Его независимые дизайнеры полагают, что реформенный немецкий хэтчбек получит совершенно иной экстерьер со светотехникой, оформленной в стиле моделей ID, необычной имитацией решетки радиатора, интегрированной в бампер, а также аэродинамичным капотом и рельефными боковинами кузова.

Рендер нового поколения Volkswagen Golf

Технические подробности о новом Golf уже известны. Машину хотят построить на платформе SSP. Это совершенно новая архитектура, разработанная для аккумуляторных моделей VW следующего поколения.

Благодаря 800-вольтовой бортовой сети «топовые» комплектации автомобилей, основанных на этой «тележке», смогут заряжаться с 10 до 80 процентов всего за 12 минут, а их запас хода превысит отметку в 700 километров.

Кардинальные перемены ждут и внутреннее убранство нового Golf, правда на рендерах его не показали. Зато известно, что у машины будет версия GTI. По слухам, ее мощность составит около 400 лошадиных сил.