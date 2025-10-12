ДомойАвтоновости сегодняВ Nissan хотят вернуть спорткупе 200SX Silvia

В Nissan хотят вернуть спорткупе 200SX Silvia

Текст: Ростислав Архипов
Nissan заинтересован в выпуске спортивных машин. По крайней мере такое желание выразил гендиректор компании, намекнув на возрождение одного из самых культовых спортивных купе бренда – модели Silvia.

Отправлявшийся на экспорт под именем 200SX спортивный автомобиль «Сильвия» располагался в линейке «Ниссан» на ступеньку ниже моделей «Z» и Skyline GT-R и был очень популярен среди покупателей из-за своего производительного турбомотора и проворного шасси с задним приводом. 

2023 10 nissansilviaspec r49
Nissan Silvia

Пока неясно, возьмется ли терпящая финансовое бедствие компания за такой ответственный и дорогой проект. Но ранее руководство Nissan утверждало, что такой вариант развития событий станет реальностью, если к созданию машины приложит руку альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. 

В 2014 году Nissan представил концепт электрического спортивного автомобиля Idx, который многие связали с дизайном 200SX Silvia (заглавное изображение). Машина получила кузов в стиле ретро-купе, напоминающий первое поколение «Сильвии» (1965 года). 

2022 05 jdm nissan silvia s12
Nissan Silvia

Если новинка «Ниссан» и появится, то, скорее всего, окажется бейдж-инжиниринговой версией нового Alpine A110, который появится в продаже в 2026 году.

Это легкое французское купе, разработанное инженерами Renault, получит в оснащение электрическую силовую установку максимальной мощностью около 400 кВт (544 лошадиные силы).

Фото:Nissan

