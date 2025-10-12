Рамный пикап Kia Tasman превратился в продвинутый внедорожник: но пока только виртуальный 

Рамный пикап Kia Tasman поступил в продажу в этом году и в настоящее время успел появиться на всех важных для себя рынках.

Специально под него корейский автопроизводитель подготовил платформу, позволяющую ему легко трансформировать эту модель в совершенно новый внедорожник, которого с уходом Mohave давно нет в линейке компании.

Как может выглядеть такой автомобиль на днях показали дизайнеры студии «AutomagzPro». Подготовленные художниками изображения внедорожника Kia, построенного на базе Tasman, демонстрируют автомобиль, который выглядит одновременно схожим с оригиналом, но в то же время отдаленным по внешнему виду.

Спекулятивный рендер нового внедорожника Kia на базе Tasman

У аналога пикапа на рендерах собственная решетка радиатора, бампер с дополнительной светотехникой, а также другие задние фонари. При этом фары, как и в случае с простым «Тасманом», интегрированы в крылья и плавно перетекают в расширители арок.

Но самое главное изменение скрывается сзади, где открытая грузовая платформа получает закрытый «кокон» с дополнительными окнами.

Спекулятивный рендер нового внедорожника Kia на базе Tasman

Если такой автомобиль появится, то точно унаследует моторную гамму у родственного Kia Tasman. Тот, напомним, оснащается 2,2-литровым дизельным двигателем на 207 лошадиных сил и 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 277 л.с. Список трансмиссий включает в себя 6-ступенчатую МКПП и 8-диапазонный «автомат».