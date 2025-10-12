Новый Honda NSX мощностью 1000 л.с. могут представить уже в октябре

Несмотря на корректировку курса, Honda по-прежнему делает ставку на электромобили. И грядущий автосалон в Токио идеальное место для демонстрации ее последних разработок.
Среди них числится новый спортивный автомобиль NSX, который может превратиться в полноценный электрокар. Как сообщает издание «Best Car», вероятность дебюта этой модели на Japan Mobility Show, которое пройдет с 30 октября по 9 ноября в столице Японии, оценивается в 50%.
Если машину действительно представят, то пока только в виде концепт-кара. О серийном выпуске инновационного спорткупе в ближайшее время речи не идет.
Суперэлектрический спорткар может появиться в виде товарного автомобиля только ближе к концу 2020-х годов.
Подробностей об этом проекте немного. Ранние цифровые рендеры обещали новому NSX совершенно новый дизайн, который будет пересекаться с предшественником лишь формально.
Автомобиль может получить кузов в форме капсулы, раздутые крылья спереди и сзади, замысловатые дневные ходовые огни, а также электрические дверные ручки, встроенные в оконные проемы.
Механическая сторона машины также засекречена, но инсайдеры полагают, что максимальная мощность спорткупе может составить примерно 1000 лошадиных сил.
Конкурировать за покупателей новый Honda NSX будет с Lexus LFR и Nissan GT-R нового поколения.