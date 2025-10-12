ДомойАвтоновости сегодняНовый Honda NSX мощностью 1000 л.с. могут представить уже в октябре

Новый Honda NSX мощностью 1000 л.с. могут представить уже в октябре

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
00 s JMS2025 yosou 27 head 600x400 1

Несмотря на корректировку курса, Honda по-прежнему делает ставку на электромобили. И грядущий автосалон в Токио идеальное место для демонстрации ее последних разработок.

Среди них числится новый спортивный автомобиль NSX, который может превратиться в полноценный электрокар. Как сообщает издание «Best Car», вероятность дебюта этой модели на Japan Mobility Show, которое пройдет с 30 октября по 9 ноября в столице Японии, оценивается в 50%.

10 s JMS2025 yosou 27 1
Рендер нового поколения Honda NSX

Если машину действительно представят, то пока только в виде концепт-кара. О серийном выпуске инновационного спорткупе в ближайшее время речи не идет. 

Суперэлектрический спорткар может появиться в виде товарного автомобиля только ближе к концу 2020-х годов. 

Подробностей об этом проекте немного. Ранние цифровые рендеры обещали новому NSX совершенно новый дизайн, который будет пересекаться с предшественником лишь формально. 

Снимок экрана 2025 10 12 в 09.23.13
Рендер нового поколения Honda NSX

Автомобиль может получить кузов в форме капсулы, раздутые крылья спереди и сзади, замысловатые дневные ходовые огни, а также электрические дверные ручки, встроенные в оконные проемы. 

Механическая сторона машины также засекречена, но инсайдеры полагают, что максимальная мощность спорткупе может составить примерно 1000 лошадиных сил. 

Конкурировать за покупателей новый Honda NSX будет с Lexus LFR и Nissan GT-R нового поколения.

