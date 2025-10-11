Новый Nissan Elgrand готов к запуску для жесткой конкуренции с Toyota Alphard

ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Elgrand готов к запуску для жесткой конкуренции с Toyota Alphard

Текст: Ростислав Архипов
Одной из премьер предстоящего автосалона в Токио (Шоу японской мобильности) станет новое поколение минивэна Nissan Elgrand. В преддверии этого события на официальном сайте «Ниссан» появилась страница с отдельными подробностями об этой новинке, которой предстоит навязать борьбу бестселлеру Toyota Alphard.

Тизерные изображения машины указывают на ее серьезное внешнее преображение, в рамках которого автомобиль может приобрести совершенно новую оптику, дневные ходовые огни, решетку радиатора и задние фонари.

Что касается интерьера, то внутри свежего Elgrand должны расположиться новые кресла с обивкой из черной кожи с ромбовидной прострочкой, намекающие на премиальность этой модели. 

Дополнительно в салоне реформенного большого минивэна Nissan появится два широкоформатных 14,3-дюймовых дисплея, совмещающие в себе функции виртуальной комбинации приборов и мультимедийной системы.

Мощностные характеристики нового Elgrand уже плюс-минус известны. Скорее всего машине будет положена новейшая гибридная система e-Power третьей генерации, использующей в своей основе полуторалитровый ДВС. Мотору предстоит работать с электрической системой «пять в одном», которая снизит вес установки, обеспечит ей тихую работу и улучшит топливную экономичность. 

В продажу конкурент Toyota Alphard от Nissan должен поступить в конце этого – начале следующего года. 

Фото:BestCarWeb, Nissan

