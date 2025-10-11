В интернет просочились подробности о новом Toyota Hilux

Toyota ускорила процесс разработки следующего поколения пикапа Hilux. Незадолго до его официальной премьеры, которая может состояться уже в конце октября этого года, в сеть просочились свежие подробности об этом проекте.
Несмотря на то, что Toyota позиционирует новый Hilux как машину следующей генерации (внутренний код 581D), по сути эту модель ждет хоть и полноценный, но рестайлинг.
По слухам, автомобиль строят на прежней платформе IMV, которая лежит в основе нынешнего 10-летнего пикапа. Таким образом новое поколение Hilux сохранит эту техническую базу, ограничившись лишь точечными изменениями в кузовных деталях.
Ранее в открытом доступе появилось фото интерьера реформенного пикапа. Бордовая передняя панель, намекающая на «топовую» комплектацию, судя по снимку может получить больше мягкого пластика, подстаканники рядом с дефлекторами обдува, физические кнопки управления блоком кондиционера и центральную консоль увеличенного объема.
Габариты машины, скорее всего, изменятся. Нынешняя длина пикапа составляет 5,32-метра, а расстояние между осями равно 3,08-метрам. Ожидается, что актуальный размер сохранит только колесная база.
Ранние прототипы нового Hilux тестировались с 48-вольтовой мягко-гибридной силовой установкой (MHEV), которая объединяет в себе текущий 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель мощностью 204 лошадиные силы и электромотор на 16 «сил», а также комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 0,2 кВт/ч.
Благодаря электрическому довеску крутящий момент машины на низких оборотах вырастит, но максимальная мощность силовой установки окажется прежней (204 л.с.).
Шестиступенчатая автоматическая коробка передач постепенно будет снята с производства, уступив место более современной 8-скоростной АКПП.
Премьера автомобиля запланирована на Japan Mobility Show 2025, который пройдет в Токио с 30 октября по 9 ноября.