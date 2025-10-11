ДомойАвтоновости сегодняВ интернет просочились подробности о новом Toyota Hilux

В интернет просочились подробности о новом Toyota Hilux

Текст: Алиса Шашкова
2025 toyota hilux 740x416 1

Toyota ускорила процесс разработки следующего поколения пикапа Hilux. Незадолго до его официальной премьеры, которая может состояться уже в конце октября этого года, в сеть просочились свежие подробности об этом проекте.

Несмотря на то, что Toyota позиционирует новый Hilux как машину следующей генерации (внутренний код 581D), по сути эту модель ждет хоть и полноценный, но рестайлинг. 

toyota hilux next gen spy 01
Тестовый прототип нового Toyota Hilux

По слухам, автомобиль строят на прежней платформе IMV, которая лежит в основе нынешнего 10-летнего пикапа. Таким образом новое поколение Hilux сохранит эту техническую базу, ограничившись лишь точечными изменениями в кузовных деталях. 

Ранее в открытом доступе появилось фото интерьера реформенного пикапа. Бордовая передняя панель, намекающая на «топовую» комплектацию, судя по снимку может получить больше мягкого пластика, подстаканники рядом с дефлекторами обдува, физические кнопки управления блоком кондиционера и центральную консоль увеличенного объема.

painel
Фото интерьера нового Toyota Hilux

Габариты машины, скорее всего, изменятся. Нынешняя длина пикапа составляет 5,32-метра, а расстояние между осями равно 3,08-метрам. Ожидается, что актуальный размер сохранит только колесная база. 

Ранние прототипы нового Hilux тестировались с 48-вольтовой мягко-гибридной силовой установкой (MHEV), которая объединяет в себе текущий 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель мощностью 204 лошадиные силы и электромотор на 16 «сил», а также комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 0,2 кВт/ч.

333
Тестовый прототип нового Toyota Hilux

Благодаря электрическому довеску крутящий момент машины на низких оборотах вырастит, но максимальная мощность силовой установки окажется прежней (204 л.с.).

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач постепенно будет снята с производства, уступив место более современной 8-скоростной АКПП. 

Премьера автомобиля запланирована на Japan Mobility Show 2025, который пройдет в Токио с 30 октября по 9 ноября. 

Фото:Headlightmag, соцсети

