Кроссовер Nissan X-Trail скоро изменится до неузнаваемости

Текст: Алиса Шашкова
История действующей генерации популярного кроссовера Nissan X-Trail ведется с 2021 года. Полноценное обновление машина пережила осенью 2023-го, а теперь стремится к тому, чтобы пройти через еще более тотальную модернизацию.

В пятом поколении (T35) «Икс Трейл» (в США машина известна как Rogue) может оказаться побратимом Mitsubishi Outlander PHEV, который также готовится к рестайлингу, что, вероятно, полностью изменит облик автомобиля. И, возможно, его техническую сторону. 

Очерченный тизер нового Nissan X-Trail (T35)

Ранние тизеры и неофициальные рендеры обещали «пятому» X-Trail существенные перемены в экстерьере. Машина может обзавестись совершенно новыми дневными ходовыми огнями в форме пчелиных сот, получить другую решетку радиатора, бамперы, задние фонари и даже перелицованные боковины кузова.

Но самое главное изменение ждет новый «Икс Трейл» под капотом. В планы Nissan входит установка в этот кроссовер гибридной силовой системы e-Power третьего поколения, прозванной «5 в 1». 

Спекулятивный рендер нового Nissan X-Trail

Она включает в себя электродвигатель, генератор, инвертор, редуктор скорости и усилитель в компактном и легком корпусе.

Единственным источником энергии, которая будет подаваться на колеса, окажется электромотор, что обеспечит кроссоверу мгновенное ускорение и высокий крутящий момент. Бензиновый ДВС в этой системе будет выполнять роль генератора.

Макет силовой установки Nissan e-Power 3 поколения

Ожидается, что расход топлива нового X-Trail с такой силовой установкой снизится до 4,5-литров бензина на 100 километров, а общий запас хода увеличится до 1200 км. 

Запуск популярного реформенного кроссовера Nissan намечен на 2026 год. 

