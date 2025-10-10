Один из лучших внедорожникв для охотников и рыбаков вот-вот сменит поколение

ДомойАвтоновости сегодняОдин из лучших внедорожникв для охотников и рыбаков вот-вот сменит поколение

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Mitsubishi Pajero Sport считается одним из самых популярных автомобилей в среде любителей активного отдыха. Его внедорожные характеристики, а также надежная и неприхотливая конструкция сделали машину мировым бестселлером. И в ближайшее время ее ожидает плановая смена генерации, которая может перевернуть модельный ряд Mitsubishi с ног на голову.

Ожидается, что в свежем поколении Pajero Sport будет продаваться с двумя вариантами названий в зависимости от рынка. В Юго-Восточной Азии автомобиль останется в реализации со старым именем, но в Японии может лишиться приставки «Спорт». 

Тестовый прототип нового Mitsubishi Pajero Sport

Утверждается, что в основу новинки ляжет платформа пикапа Mitsubishi L200/Triton, что делает предыдущие слухи о том, что «Паджеро» возродят в виде кроссовера на базе Outlander с гибридной силовой установкой маловероятными.

От машины ждут дизайна, пересекающегося с самым последним SUV-проектом японского автопроизводителя – Destinator.

У трехрядного кроссовера новый внедорожник может унаследовать квадратную форму кузова с высоким капотом, ярко выраженными плечевыми линиями и колесными арками, а также Т-образные дневные ходовые огни и задние фонари.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Двигатели, скорее всего, переедут во внедорожник с соплатформенного пикапа L200/Triton. В нем, напомним, 2,4-литровый турбодизельный битурбированный агрегат предлагается в трех мощностных вариациях: на 154, 181 и 204 лошадиные силы.

Внедорожник получит жестко подключаемый полный привод Easy Select в базовых версиях и трансмиссию Super Select 4WD-II, положенную самым дорогим комплектациям. 

Дебюта машины ждут в декабре 2026 года. Ее выпуском займется завод Mitsubishi в Таиланде, откуда автомобили будут экспортировать по всему миру.  

Фото:Соцсети

