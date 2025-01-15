Mitsubishi Pajero 5 поколения обзавелся новыми подробностями

Прошлый год ознаменовался слухами о том, что Mitsubishi готовит пятое по счету поколение внедорожника Pajero. Японские журналисты намекали на переход модели из классического утилитарного формата в более престижный и даже называли проект «местным Range Rover».

Накануне портал «BestCarWeb» раскрыл об этом автомобиле самые последние подробности. Согласно информации источников этого издания, полноразмерный флагманский внедорожник Mitsubishi будет использовать гибридную систему, о которой долгое время ходили упорные слухи.

В качестве нее должна выступить силовая установка на базе 2,4-литрового 4-цилиндрового бензинового агрегата, заимствованная у кроссовера Outlander.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero 5 поколения (CarsGuide)

Переход с 3,2-литрового турбодизельного 4-цилиндрового мотора предыдущей генерации Pajero к гибридной комбинации бензина и электричества в новом поколении объясняется несколькими причинами.

Первая – новый «Паджеро» будет работать на той же платформе Renault-Nissan CMF-CD, что и кроссовер «Аутлендер», а вторая – гибридная силовая установка позволит превзойти по мощности четвертую генерацию внедорожника.

Официальный тизер нового Mitsubishi Pajero 5 поколения

2,4-литровый ДВС и два электромотора в «пятом Паджеро» будут выдавать 251 лошадиную силу и 450 Нм против 191 л.с. и 441 Нм в случае с предшественником.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что новый Pajero получит обновленную систему полного привода «Super-All Wheel Control» (S-AWC), используемую в Outlander.

Официальный дебют внедорожника запланирован на 2026 год.