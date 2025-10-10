ДомойАвтоновости сегодняКонкурент «Гелендвагена» от Audi: первое изображение и подробности

Конкурент «Гелендвагена» от Audi: первое изображение и подробности

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2 1 1

Следом за BMW, анонсировавшей собственного конкурента для легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class, то же самое готова сделать и Audi. По крайней мере ингольштадтский автопроизводитель уже движется в этом направлении, пишут британские СМИ.

Бренд, входящий в состав VW Group, готов ступить на территорию, куда еще не заходил, навязав соперничество как штутгартскому «Гелендвагену», так и британскому Land Rover Defender. 

audi 4x4 autocar render 1
Рендер нового внедорожника Audi

Утверждается, что речь идет о дополнении к модели Audi Q9, которая отличится от этого кроссовера более «сильным» характером и «внедорожным духом».

На планы по выпуску оппонента Mercedes G-Class и Land Rover Defender ране намекал экс-дизайнер Audi Марк Лихте, предполагавший, что в таком проекте ингольштадтский автопроизводитель будет аккуратно опираться на наследие бренда внедорожных моделей Quattro.

Вскоре после этого заявления специалист покинул «Ауди», но его заменил бывший сотрудник JLR Массимо Фрасчелла, который участвовал в создании Defender.

vw scout suv 3
Внедорожник Volkswagen Scout

Никаких подтвержденных подробностей об этом проекте, если он действительно существует, пока нет. Но британский «Autocar» полагает, что под кузовом нового внедорожника Audi может скрыться техническая основа будущих моделей VW Scout. 

Выпуск машины могут наладить в США (на заводе в Южной Каролине) из-за высоких импортных тарифов, которые делают производство автомобиля в Германии невыгодным. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Autocar

Читайте также:

Последние новости:

Suzuki выпустит новый 2-местный спортивный автомобиль по «копеечной»...

Следующий Volkswagen T-Cross может сильно поменяться внешне, технически...

Кроссовер Nissan X-Trail скоро изменится до неузнаваемости

Один из лучших внедорожникв для охотников и рыбаков...

В России начали продавать новый некитайский кроссовер по...

Новый рамный «внедорожник» Kia «не зашел» австралийцам: компания...

На продажу выставлен «Бэтмобиль», сделанный из Mercedes-Benz

Самый большой кроссовер Lexus показан в обновленной версии

4 популярных автомобиля, которые никогда не купят себе...

Купе-кроссовер Volkswagen Nivus может стать гибридом и сменить...

Кроссовер Subaru за 1,2 миллиона рублей разживется новой...

Новый Land Rover Freelander на базе Chery показан...

Первое живое фото салона следующего Toyota Hilux: новая...

Самый странный производитель спорткаров из 80-х вернулся, но...

Кроссовер Honda CR-V отмечает 30-й день рождения: запущен...

Самый бюджетный седан Mitsubishi оценили в России дороже...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+