Конкурент «Гелендвагена» от Audi: первое изображение и подробности

Следом за BMW, анонсировавшей собственного конкурента для легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class, то же самое готова сделать и Audi. По крайней мере ингольштадтский автопроизводитель уже движется в этом направлении, пишут британские СМИ.

Бренд, входящий в состав VW Group, готов ступить на территорию, куда еще не заходил, навязав соперничество как штутгартскому «Гелендвагену», так и британскому Land Rover Defender.

Рендер нового внедорожника Audi

Утверждается, что речь идет о дополнении к модели Audi Q9, которая отличится от этого кроссовера более «сильным» характером и «внедорожным духом».

На планы по выпуску оппонента Mercedes G-Class и Land Rover Defender ране намекал экс-дизайнер Audi Марк Лихте, предполагавший, что в таком проекте ингольштадтский автопроизводитель будет аккуратно опираться на наследие бренда внедорожных моделей Quattro.

Вскоре после этого заявления специалист покинул «Ауди», но его заменил бывший сотрудник JLR Массимо Фрасчелла, который участвовал в создании Defender.

Внедорожник Volkswagen Scout

Никаких подтвержденных подробностей об этом проекте, если он действительно существует, пока нет. Но британский «Autocar» полагает, что под кузовом нового внедорожника Audi может скрыться техническая основа будущих моделей VW Scout.

Выпуск машины могут наладить в США (на заводе в Южной Каролине) из-за высоких импортных тарифов, которые делают производство автомобиля в Германии невыгодным.