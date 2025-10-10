ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставлен «Бэтмобиль», сделанный из Mercedes-Benz

На продажу выставлен «Бэтмобиль», сделанный из Mercedes-Benz

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 1 1

Автомобили Mercedes-Benz нередко становились отправной точкой для разных тюнинг-проектов, но встретить выполненный из них «Бэтмобиль» это что-то новенькое.

На днях один из таких примеров был обнаружен в продаже на аукционе «Sbxcars». Машина представляет собой переделку второго поколения Mercedes-Benz CL55 AMG с пробегом 150 тысяч км до такого состояния, что его невозможно узнать ни вживую, ни на фото. 

2 1
Бэтмобиль из Mercedes-Benz CL55 AMG

Автомобиль представляет собой трибьют «Бэтмобилю» и оснащен 5,4-литровым мотором V8. Изначально он развивал чуть менее 500 лошадиных сил мощности, но датское тюнинг-ателье Kleeman увеличило этот показатель до 600 л.с.

Организатор аукциона утверждает, что владелец машины потратил на ее создание около 290 тысяч долларов (23,5-миллиона рублей). Среди особенностей этого автомобиля: плавающие крылья, «двойная имитация пулеметной турели», откидные двери, два задних спойлера, двухствольная выхлопная труба и табличка сзади с надписью «Gotham». 

3
Бэтмобиль из Mercedes-Benz CL55 AMG

Все наружное освещение – светодиодное, а указатели поворотов – анимированные. Трансмиссия осталась прежней – автоматической, а тормоза и подвеска были сильно модернизированы. 

4
Интерьер Бэтмобиля из Mercedes-Benz CL55 AMG

Внутри копия «Бэтмобиля» сохранилась большая часть интерьера оригинального Mercedes CL55. Дополнительное оснащение включило в себя 4-точечные ремни безопасности на ковшеобразных сиденьях, кожаное трехспицевое рулевое колесо и механизм аварийного выхода/входа.

До окончания торгов остается еще 10 дней. На момент публикации этой заметки стоимость «Бэтмобиля», построенного на базе Mercedes-Benz, составляет 60 тысяч долларов или 4,9-миллиона рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Sbxcars

Читайте также:

Последние новости:

Suzuki выпустит новый 2-местный спортивный автомобиль по «копеечной»...

Следующий Volkswagen T-Cross может сильно поменяться внешне, технически...

Кроссовер Nissan X-Trail скоро изменится до неузнаваемости

Один из лучших внедорожникв для охотников и рыбаков...

В России начали продавать новый некитайский кроссовер по...

Новый рамный «внедорожник» Kia «не зашел» австралийцам: компания...

Конкурент «Гелендвагена» от Audi: первое изображение и подробности

Самый большой кроссовер Lexus показан в обновленной версии

4 популярных автомобиля, которые никогда не купят себе...

Купе-кроссовер Volkswagen Nivus может стать гибридом и сменить...

Кроссовер Subaru за 1,2 миллиона рублей разживется новой...

Новый Land Rover Freelander на базе Chery показан...

Первое живое фото салона следующего Toyota Hilux: новая...

Самый странный производитель спорткаров из 80-х вернулся, но...

Кроссовер Honda CR-V отмечает 30-й день рождения: запущен...

Самый бюджетный седан Mitsubishi оценили в России дороже...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+