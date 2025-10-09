ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Subaru за 1,2 миллиона рублей разживется новой версией, которая понравится фанатам...

Кроссовер Subaru за 1,2 миллиона рублей разживется новой версией, которая понравится фанатам компании

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
251009 29721 1 nb9qk

Этим летом Subaru начала продавать свой бюджетный кроссовер Rex в Японии с гибридной силовой установкой, которая обеспечила этому компакту очень низкий средний расход топлива. А теперь автопроизводитель намерен добавить в линейку двигателей этой модели турбомотор и систему полного привода, без которых автомобили «Субару» не воспринимаются среди фанатов этого бренда.

Subaru Rex представляет собой близнеца моделей Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Сейчас такие субкомпактные SUV продают с 1,2-литровым 3-цилиндровым «атмосферником», работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT (на 87 л.с.).

251009 29721 2 CZRMY 1
Subaru Rex 2025

Альтернатива этому двигателю гибрид e-Smart Hybrid, использующий 1,2-литровый бензиновый мотор в качестве генератора для выработки электроэнергии. Мощность системы равна 106 лошадиным силам, а средний расход топлива составляет всего 3,6-литра бензина на 100 км.

251009 29721 5 ZCxGH 1
Гибридная система Subaru Rex 2025

В новом варианте Subaru Rex должен обзавестись литровым бензиновым турбомотором, выдающим 98 л.с., а также интеллектуальной системой полного привода 4WD. При обнаружении недостаточного сцепления передних колес крутящий момент будет перераспределяться на заднюю ось, а тяга регулироваться электроникой в зависимости от дорожных условий. 

Это должно обеспечить «Рексу» возможность ездить по легкому бездорожью, а также демонстрировать лучшую динамику в сравнении с другими модификациями. 

Когда новое исполнение Subaru Rex поступит в продажу и сколько будет стоить пока неизвестно. Нынешняя версия этой модели оценена в Японии минимум в 2 миллиона 200 тысяч иен (1,2-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Subaru

Читайте также:

Последние новости:

4 популярных автомобиля, которые никогда не купят себе...

Купе-кроссовер Volkswagen Nivus может стать гибридом и сменить...

Новый Land Rover Freelander на базе Chery показан...

Первое живое фото салона следующего Toyota Hilux: новая...

Самый странный производитель спорткаров из 80-х вернулся, но...

Кроссовер Honda CR-V отмечает 30-й день рождения: запущен...

Самый бюджетный седан Mitsubishi оценили в России дороже...

Эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan Mansory Edition продают почти за...

Как Ford пытался создать ядерный автомобиль, работающий на...

«Шестой» Kia Sportage может перейти на электротягу и...

Новый быстрый седан Subaru показан на первых изображениях

Высокопроизводительный седан Ford Taurus SHO вернули к жизни...

У внедорожника Toyota Fortuner появилась новая «лидерская» версия

Hyundai готовит новое «секретное оружие» против Kia Sorento

Toyota готовит маленький бюджетный купе-кроссовер Project 913D, угрожающий...

Большой внедорожник Nissan, который называют «Королем пустыни», ждут...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+