Кроссовер Subaru за 1,2 миллиона рублей разживется новой версией, которая понравится фанатам компании

Этим летом Subaru начала продавать свой бюджетный кроссовер Rex в Японии с гибридной силовой установкой, которая обеспечила этому компакту очень низкий средний расход топлива. А теперь автопроизводитель намерен добавить в линейку двигателей этой модели турбомотор и систему полного привода, без которых автомобили «Субару» не воспринимаются среди фанатов этого бренда.

Subaru Rex представляет собой близнеца моделей Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Сейчас такие субкомпактные SUV продают с 1,2-литровым 3-цилиндровым «атмосферником», работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT (на 87 л.с.).

Subaru Rex 2025

Альтернатива этому двигателю гибрид e-Smart Hybrid, использующий 1,2-литровый бензиновый мотор в качестве генератора для выработки электроэнергии. Мощность системы равна 106 лошадиным силам, а средний расход топлива составляет всего 3,6-литра бензина на 100 км.

Гибридная система Subaru Rex 2025

В новом варианте Subaru Rex должен обзавестись литровым бензиновым турбомотором, выдающим 98 л.с., а также интеллектуальной системой полного привода 4WD. При обнаружении недостаточного сцепления передних колес крутящий момент будет перераспределяться на заднюю ось, а тяга регулироваться электроникой в зависимости от дорожных условий.

Это должно обеспечить «Рексу» возможность ездить по легкому бездорожью, а также демонстрировать лучшую динамику в сравнении с другими модификациями.

Когда новое исполнение Subaru Rex поступит в продажу и сколько будет стоить пока неизвестно. Нынешняя версия этой модели оценена в Японии минимум в 2 миллиона 200 тысяч иен (1,2-миллиона рублей).