Новый Land Rover Freelander на базе Chery показан на первых изображениях

В 2024 году концерн Jaguar Land Rover решил вернуть в строй имя Freelander, которое использовалось им в период с 1997 по 2014 годы для компактного кроссовера. Но на этот раз это будет не совсем разработка JLR.

Созданием машины займутся инженеры Jaguar Land Rover совместно со специалистами китайского автогиганта Chery. Выпуск автомобиля наладят на совместном предприятии обеих компаний в «Поднебесной».

Чего ожидать от дизайна автомобиля пока неизвестно, но на днях цифровой художник «Avarvarii» все же решил показать собственное видение этого проекта.

Неофициальный рендер нового Land Rover Freelander

Машина на рендерах получила угловатую форму кузова, отсылающую к предшественникам, а также узкие фары с фирменным «ленд роверовским» прищуром.

В угоду аэродинамики дверные ручки нового Freelander могут утопить в кузов, а также намекнуть на предыдущие модели необычным задним остеклением.

Построить кроссовер собираются на платформе E0X. По задумке авторов проекта, машина будет полностью электрической и ей предстоит сочетать в себе ДНК дизайна Land Rover и китайские инженерные технологии.

В базовой версии комплектовать возрожденный Freelander, по слухам, будут одним электромотором, передающим крутящий момент только на заднюю ось. В более дорогих версиях ждут двухмоторную компоновку с системой полного привода и увеличенным запасом хода.

Справить премьеру новый Freelander должен, по слухам, в конце 2026 года.