Первое живое фото салона следующего Toyota Hilux: новая передняя панель с интегрированными подстаканниками

Toyota готовится к премьере нового поколения своего пикапа-бестселлера Hilux. Ожидается, что дебют этого «утилитарника» состоится в период с 28 ноября по 10 декабря 2025 года на автосалоне в Таиланде. А пока об этом важном для «Тойоты» проекте постепенно сливаются в сеть новые подробности.

Накануне в интернете появилось первое фото интерьера реформенного «Хайлакса», судя по которому внутреннее убранство машины переживет кардинальную переделку.

Машина избавится от многоуровневой передней панели в пользу более классической и брутальной «торпедо». 

Первое фото интерьера нового Toyota Hilux

Вместо интегрированного в панель экрана мультимедийной системы пикап получит «парящий» дисплей, кнопка аварийной сигнализации переедет ближе к блоку управления климат-контроля, а по краям панели выделят отверстия, которые, вероятно, будут отведены под подстаканники. 

Ожидается, что помимо модернизации внутреннего убранства новый Toyota Hilux изменится внешне и, возможно, даже технически. Пикапу может достаться переделанная передняя часть кузова и корма с более узкими фарами и фонарями, а также другие бамперы и решетка радиатора. 

Патентное изображение интерьера нового Toyota Hilux

Приводить в движение машину, по слухам, будут прежние 2,4- и 2,8-литровые дизельные моторы, которые могут дополнить мягкой электрификацией. 

Автомобиль не откажется от своей подключаемой системы полного привода и сохранит блокировку дифференциала.

До дилеров новый Toyota Hilux может добраться ближе к началу 2026 года.

