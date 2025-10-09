Кроссовер Honda CR-V отмечает 30-й день рождения: запущен веб-сайт, посвященный его юбилею

Honda объявила о том, что ее популярному кроссоверу CR-V исполнилось 30-лет. С момента запуска этой модели в 1995 году машина стала настоящим бестселлером марки, который сегодня обеспечивает бренду львиную долю продаж.

В честь юбилея Honda даже запустила отдельную страницу на своем официальном веб-сайте, где можно проследить всю историю модели с момента ее премьеры.

Honda CR-V 1 поколения

CR-V появился ровно 30 лет назад как инновационная модель, сочетающая в себе комфорт и высокий уровень мобильности.

Машина первого поколения положила начало новому жанру городских кроссоверов, сочетая в себе простоту управления, удобство использования, а также комфорт за рулем и пассажирских креслах.

Сегодня CR-V продается на большом количестве рынков и представлен во множестве модификаций, в том числе гибридных версиях и даже в водородном исполнении (e:FCEV).

Honda CR-V актуального, 6 поколения

В актуальном поколении кроссовер доступен даже на российском авторынке, куда поступает через так называемые «параллельные» схемы импорта. Машины продают как в простых бензиновых, так и гибридных модификациях.

Цены на такие автомобили стартуют с отметки в 2 миллиона 955 тысяч рублей и доходят до почти 6 миллионов рублей в зависимости от выбранной версии и страны ввоза.