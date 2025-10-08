Эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan Mansory Edition продают почти за 1 млн долларов

Живой пример этого на днях был выставлен на аукцион «Dupontregistry». Речь идет о Cullinan, который был превращен в уникальный усилиями тюнеров ателье Mansory. Автомобиль 2025 года выпуска успел проехать 89 миль (143 километра) и находится в идеальном внешнем и техническом состоянии.

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan является одним из самых дорогих автомобилей в мире. А когда его превращают в единственный в своем роде, то цена взлетает еще выше.

Машину изготовили на заказ в виде примера вершины современного мастерства и персонализации, сочетая инженерные решения Rolls-Royce с агрессивным стилем Mansory.

Кроссовер обладает специальным аэродинамическим обвесом, выполненным из карбона, и щеголяет переделанной светотехникой, новыми элементами внешнего декора и полностью переработанным салоном.

Эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan Mansory Edition 2025

Интерьер Cullinan Mansory Edition отделан кожей ручной работы и оснащен самыми современными люксовыми технологиями, включая многозонный климат-контроль, сиденья с функциями массажа, подогрева и вентиляции, премиальную навигационную и развлекательную систему, а также другие опции комфорта.

Под капотом кроссовера установлен двигатель V12 с двойным турбонаддувом, сопряженный с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Его характеристики не называются, но в простом «Куллинан» мощность мотора составляет 571 л.с. (850 Нм).

За эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan его продавец из Майами (США) собирается выручить 900 тысяч долларов или чуть более 73 миллионов рублей.