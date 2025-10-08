ДомойАвтоновости сегодняКак Ford пытался создать ядерный автомобиль, работающий на уране

Как Ford пытался создать ядерный автомобиль, работающий на уране

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
ford nucleon 1125x615 1

Более полувека назад компания Ford вдохновила энтузиастов со всего мира совершенно футуристической концепцией с ядерным реактором. К концу 1950-х годов американский автопроизводитель уже представлял себе будущее, в котором автомобили больше не будут потреблять бензин и даже электричество. 

Олицетворением этой идеи стал концепт-кар Ford Nucleon, показанный в 1958 году. Машина выделялась тем, что работала на уране. 

Созданный инженерами «Форд» прототип был оснащен мини-ядерным реактором, расположенным в задней части машины. Он работал на сменном урановом картридже и позволял концепту проезжать без дозаправки до 8 тысяч км.

1570041771 1q 1
Процесс создания макета Ford Nucleon

С эстетической точки зрения Ford Nucleon имел ярко выраженный футуристичный облик, отличаясь длинным покатым капотом, панорамным лобовым стеклом, плавными линиями и съемной капсулой-реактором, напоминающей космический корабль. 

Но в те времена «Форд» был не единственным автопроизводителем, мечтавшим об атомном двигателе. Отдельные инженеры полагали, что такая силовая установка будет приводить в движение в будущем локомотивы, самолеты и корабли. Но физика похоронила атомную мечту.

Проблема заключалась в том, что наука на тот момент еще не достигла уровня заявленных амбиций. Миниатюризация безопасного и эффективного ядерного реактора для личного автомобиля была чем-то из разряда фантастики. 

ford nucleon all 1
Прототип Ford Nucleon, выставленный в музее Генри Форда

Для защиты пассажиров потребовалась бы броня весом в несколько тонн из свинца и стали, что превратило бы любой автомобиль в непригодный к использованию. Не говоря уже о рисках, связанных с потенциальными ДТП и повреждением ядерных реакторов. 

В конечном счете проект был заброшен даже не достигнув стадии рабочего прототипа. Ford успел выпустить Nucleon в масштабе 3/8 (фото выше). Сейчас он выставлен в Музее Генри Форда в городе Дирборн (США). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Ford

Читайте также:

Последние новости:

Эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan Mansory Edition продают почти за...

«Шестой» Kia Sportage может перейти на электротягу и...

Новый быстрый седан Subaru показан на первых изображениях

Высокопроизводительный седан Ford Taurus SHO вернули к жизни...

У внедорожника Toyota Fortuner появилась новая «лидерская» версия

Hyundai готовит новое «секретное оружие» против Kia Sorento

Toyota готовит маленький бюджетный купе-кроссовер Project 913D, угрожающий...

Большой внедорожник Nissan, который называют «Королем пустыни», ждут...

Hyundai хочет выпустить 300-сильный Tucson

AAA: чем богаче водитель, тем агрессивнее он ездит...

Новый Hyundai Ioniq 3 хочет стать следующим Veloster

Как долго прослужит Kia Sorento, если регулярно следить...

Новый Renault E-Kwid подловили в Бразилии: дебют в...

Автопроизводители массово переходят с гаек на болты: ради...

В Японии ждут ажиотажа на новый кроссовер Toyota:...

Новый Mitsubishi Pajero не станет «японским Range Rover»

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+