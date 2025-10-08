Как Ford пытался создать ядерный автомобиль, работающий на уране

Более полувека назад компания Ford вдохновила энтузиастов со всего мира совершенно футуристической концепцией с ядерным реактором. К концу 1950-х годов американский автопроизводитель уже представлял себе будущее, в котором автомобили больше не будут потреблять бензин и даже электричество.

Олицетворением этой идеи стал концепт-кар Ford Nucleon, показанный в 1958 году. Машина выделялась тем, что работала на уране.

Созданный инженерами «Форд» прототип был оснащен мини-ядерным реактором, расположенным в задней части машины. Он работал на сменном урановом картридже и позволял концепту проезжать без дозаправки до 8 тысяч км.

Процесс создания макета Ford Nucleon

С эстетической точки зрения Ford Nucleon имел ярко выраженный футуристичный облик, отличаясь длинным покатым капотом, панорамным лобовым стеклом, плавными линиями и съемной капсулой-реактором, напоминающей космический корабль.

Но в те времена «Форд» был не единственным автопроизводителем, мечтавшим об атомном двигателе. Отдельные инженеры полагали, что такая силовая установка будет приводить в движение в будущем локомотивы, самолеты и корабли. Но физика похоронила атомную мечту.

Проблема заключалась в том, что наука на тот момент еще не достигла уровня заявленных амбиций. Миниатюризация безопасного и эффективного ядерного реактора для личного автомобиля была чем-то из разряда фантастики.

Прототип Ford Nucleon, выставленный в музее Генри Форда

Для защиты пассажиров потребовалась бы броня весом в несколько тонн из свинца и стали, что превратило бы любой автомобиль в непригодный к использованию. Не говоря уже о рисках, связанных с потенциальными ДТП и повреждением ядерных реакторов.

В конечном счете проект был заброшен даже не достигнув стадии рабочего прототипа. Ford успел выпустить Nucleon в масштабе 3/8 (фото выше). Сейчас он выставлен в Музее Генри Форда в городе Дирборн (США).