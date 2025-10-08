Новый быстрый седан Subaru показан на первых изображениях

Subaru представила новейшую версию WRX несколько лет назад, переведя эту модель на свежую платформу SGP. Но это седану не помогло. Продажи 4-дверки упали на 40%, а поклонники «Субару» остались не в восторге от отдельно стоящего WRX.

Виртуальный художник Андрей Аварвари, возглавляющий одноименную студию дизайна «Avarvarii», внимательно изучил планы Subaru и полагает, что компания готова принять радикальные меры для того, чтобы объединить бренды Impreza и WRX. Причем в неожиданном для фанатов виде.

Независимый дизайнер полагает, что новым седаном компании станет спортивный электрокар. Он был анонсирован несколько недель назад и, по слухам, появится в 2028 году.

Речь идет о самостоятельной разработке инженеров Subaru, в которой не будут участвовать специалисты Toyota, как в случае с кроссоверами Solterra и Uncharted.

Рендер нового электрического седана Subaru

По мнению авторитетного автомобильного художника «Avarvarii», седан позаимствует элементы стиля у своих «батарейных» родственников по модельному ряду.

Машине достанется схожая головная оптика с узкими C-образными дневными ходовыми огнями, рельефный капот, спортивный бампер, а также аэродинамичные боковины с черными пластиковыми накладками.

Венчать картину предстоит крупному антикрылу, установленному на крышке багажника.

Каким будет механическая сторона машины пока неизвестно. Самым мощным электрокаром Subaru сейчас является кроссовер Trailseeker, развивающий 375 лошадиных сил.

Не исключено, что первому электрическому седану компании будут положены еще более производительные двигатели.