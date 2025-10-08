У внедорожника Toyota Fortuner появилась новая «лидерская» версия

ДомойАвтоновости сегодняУ внедорожника Toyota Fortuner появилась новая «лидерская» версия

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Toyota представила новую версию актуального поколения внедорожника Fortuner, который в ближайшие годы должен сменить генерацию. Машины обзавелась специальной модификацией Leader Edition 2025, отличающейся улучшенным дизайном и техническими характеристиками. Прием заказов на такие автомобили стартует уже во второй половине октября.

Новое «лидерское» исполнение популярного в Азии рамного внедорожника «Тойоты» будет предлагаться в четырех цветах кузова: Pearl White, Attitude Black, а также Silver и Superior White.

Внешне отличить спецверсию Fortuner можно будет по другой решетке радиатора, переднему сплиттеру и заднему спойлеру, а также хромированным накладкам.

Кроме того для «особого» внедорожника предложат глянцево-черные легкосплавные колеса и вариант с контрастной черной крышей. 

Внутри машины можно будет выбрать два варианта расцветки салона: черная или коричневая. В арсенал внедорожника войдут такие функции как: система автоматического складывания зеркал, подсветка накладок на порогах, система контроля давления в шинах и многое другое. 

Комплектовать машину собираются актуальным 2,8-литровым турбированным мотором VGT, максимальная производительность которого достигает 201 лошадиной силы, а крутящий момент равен 500 Нм. Ассистентом ДВС станет 6-скоростная «механика», либо 6-диапазонный «автомат». 

Продавать «лидерский» Fortuner будут исключительно в версии с задним приводом (4×2).

Фото:Toyota

