Hyundai готовит новое «секретное оружие» против Kia Sorento

Текст: Ростислав Архипов
Популярный среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe готовится к рестайлингу своего актуального поколения, которое должно позволить ему поближе подобраться к бестселлеру Kia Sorento.

Обновление обещает машине значительные изменения в дизайне, на который приходилось немало критики со стороны покупателей. 

Дизайн-студия «NYMammoth» взяла за основу шпионские фото прототипов новых «Санта Фе», выпустив серию неофициальных рендеров таких автомобилей.

Обновленный Hyundai Santa Fe (неофициальный рендер)

Концепт-арт рестайлингового кроссовера демонстрирует перемены, сопоставимые даже не с обновлением, а с полной сменой поколения. Новому Santa Fe на изображениях полностью перекроили переднюю светотехнику, избавившуюся от прямоугольных отдельных ДХО с внутренним рисунком в виде литер «H».

На их место пришли две вертикальных и одна длинная горизонтальная линия, между которыми на уровень ниже разместились блоки основной светотехники. 

Кроме того, автомобиль на рендерах примерил новую решетку радиатора, другие бамперы и переделанные задние фонари.

Обновленный Hyundai Santa Fe (неофициальный рендер)

В салон кроссовера могут интегрировать новейшую «мультимедийку» Pleos Connect, которая заменит существующую информационно-развлекательную систему ccNC. В ее арсенал войдет большой тачскрин с соотношением сторон 16 на 9, по интерфейсу повторяющий современный смартфон. 

Мультимедийная система Pleos Connect

Силовая установка машины, скорее всего, останется прежней. В «базе» обновленному «Санта Фе» будет положен 2,5-литровый бензиновый турбомотор, а в более дорогих версиях гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового ДВС.

Премьера рестайлинговой версии Santa Fe должна состояться во второй половине 2026 года.

Фото:NYMammoth, Hyundai

