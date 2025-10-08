ДомойАвтоновости сегодняToyota готовит маленький бюджетный купе-кроссовер Project 913D, угрожающий BMW

Toyota готовит маленький бюджетный купе-кроссовер Project 913D, угрожающий BMW

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
20221010 P007 011 SCOOP 01 main 600x413 1

Toyota намерена расширить и без того внушительную линейку SUV-моделей компании выпуском нового компактного кроссовера. Но не простого, а с купеобразным силуэтом. В основу машины должна лечь платформа бестселлера Corolla, а премьера автомобиля намечена на 2028 год.

По информации латиноамериканского журнала «Autos Segredos», новый бюджетный кросс-купе Toyota будет использовать шасси TNGA и повторит соплатформенную «Королла» как по длине кузова (4,6-метра), так и колесной базе (2,7-метра). 

У автомобиля пока нет официального названия, но инсайдеры пишут, что во внутризаводской документации «паркетник» именуется Project 913D, а по формату позиционируется как бюджетный аналог BMW X4.

20221010 P007 011 SCOOP 01 A 1
Неофициальный рендер нового небольшого купе-кроссовера Toyota

Кроме того, что у машины будет покатая линия крыши, о ее внешности ничего неизвестно. Скорее всего она будет так или иначе опираться на дизайн родственной Corolla, которой в следующем году предстоит через широкую модернизацию. 

О технической стороне модели также больше вопросов, чем ответов. Латиноамериканские СМИ предрекают новому кросс-купе Toyota в самых дорогих комплектациях подключаемую гибридную систему PHEV, построенную вокруг 2-литрового бензинового мотора на 152 лошадиные силы.

Помогать ДВС предстоит электрическому двигателю мощностью 160 л.с. Суммарная отдача системы в таком случае может составить 223 «силы». В качестве трансмиссии для машины должен выступить бесступенчатый вариатор CVT.

Фото:BestCarWeb

