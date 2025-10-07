Новый Hyundai Ioniq 3 хочет стать следующим Veloster

Первая генерация хэтчбека Hyundai Veloster появилась в 2011-м году, а в 2022-м году корейский бренд принял решение избавиться от него из-за низкого спроса. С тех пор планы о том, что эта машина может вернуться, не афишировались. Но недавно Hyundai показал концепт электрокара Ioniq 3, который многие по дизайну сравнили с асимметричным Veloster.

Товарная «тройка» под субмаркой Ioniq должна появиться в середине 2026 года и обзавестись высокопроизводительной модификацией с литерой «N», которая навяжет борьбу Volkswagen ID.2 GTI.

Рендеры серийного Hyundai Ioniq 3

На днях цифровой дизайнер «LarsonDesign» опубликовал партию рендеров, на которых Ioniq 3 показан в серийном обличии. Пятидверка приобрела узкие дневные ходовые огни и крупные квадратные блоки фар, интегрированные в импровизированную решетку радиатора.

У оригинального Veloster машина на изображениях унаследовала необычную линию остекления, что и является главным намеком на формальное возвращение этого знаменитого хэтчбека Hyundai, хотя и в совершенно ином техническом виде.

Рендер Hyundai Ioniq 3

Ioniq 3 будет представлять собой полноценный электрокар. Длина автомобиля должна составить примерно 4,3-метра, а расстояние между осями оказаться равно 2,7-метрам.

Машине могут достаться тяговые аккумуляторы на 58 и 81 кВт/ч, которые обеспечат ей дальнобойность на уровне от 418 до 587 км.

Мощностные характеристики преемника Hyundai Veloster пока засекречены.