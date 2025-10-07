ДомойАвтоновости сегодняНовый Hyundai Ioniq 3 хочет стать следующим Veloster

Новый Hyundai Ioniq 3 хочет стать следующим Veloster

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Hyundai‘s next Veloster the new Ioniq 3 hyundai ioniq3 hyundaiioniq3 veloster Movie kling 1 1

Первая генерация хэтчбека Hyundai Veloster появилась в 2011-м году, а в 2022-м году корейский бренд принял решение избавиться от него из-за низкого спроса. С тех пор планы о том, что эта машина может вернуться, не афишировались. Но недавно Hyundai показал концепт электрокара Ioniq 3, который многие по дизайну сравнили с асимметричным Veloster. 

Товарная «тройка» под субмаркой Ioniq должна появиться в середине 2026 года и обзавестись высокопроизводительной модификацией с литерой «N», которая навяжет борьбу Volkswagen ID.2 GTI.

111 1
Рендеры серийного Hyundai Ioniq 3

На днях цифровой дизайнер «LarsonDesign» опубликовал партию рендеров, на которых Ioniq 3 показан в серийном обличии. Пятидверка приобрела узкие дневные ходовые огни и крупные квадратные блоки фар, интегрированные в импровизированную решетку радиатора.

У оригинального Veloster машина на изображениях унаследовала необычную линию остекления, что и является главным намеком на формальное возвращение этого знаменитого хэтчбека Hyundai, хотя и в совершенно ином техническом виде.

Hyundai‘s next Veloster the new Ioniq 3 hyundai ioniq3 hyundaiioniq3 veloster Movie kling 2
Рендер Hyundai Ioniq 3

Ioniq 3 будет представлять собой полноценный электрокар. Длина автомобиля должна составить примерно 4,3-метра, а расстояние между осями оказаться равно 2,7-метрам.

Машине могут достаться тяговые аккумуляторы на 58 и 81 кВт/ч, которые обеспечат ей дальнобойность на уровне от 418 до 587 км. 

Мощностные характеристики преемника Hyundai Veloster пока засекречены. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:lars_o_saeltzer

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai хочет выпустить 300-сильный Tucson

AAA: чем богаче водитель, тем агрессивнее он ездит...

Как долго прослужит Kia Sorento, если регулярно следить...

Новый Renault E-Kwid подловили в Бразилии: дебют в...

Автопроизводители массово переходят с гаек на болты: ради...

В Японии ждут ажиотажа на новый кроссовер Toyota:...

Новый Mitsubishi Pajero не станет «японским Range Rover»

Кроссовер Daihatsu начального уровня обновили с «закосом» под...

Самая странная Subaru в истории: без оппозитного двигателя,...

Toyota Fortuner третьего поколения бросит перчатку новому Mitsubishi...

Новый Audi Q7 почти дождался перехода в третье...

Потенциальный новый премьер-министр Японии оказался фанатом Toyota Supra...

Кроссовер на базе хитовой модели Toyota не узнают...

Роскошный минивэн Nissan рвется в новое поколение

Долгожданный маленький внедорожник Toyota будет стоить от 2,2...

Следующее поколение Toyota Corolla отличится новым внешним видом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+