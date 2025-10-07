Как долго прослужит Kia Sorento, если регулярно следить за его техническим состоянием

Актуальная гамма моделей Kia способна похвастать большим количеством кроссоверов, но особым спросом среди них пользуется семейный SUV, известный как Sorento. За прошлый год этот «паркетник» стал самой популярной «Киа» в Южной Корее, разойдясь тиражом в 95 тысяч экземпляров (+10,2% к 2024 году).

Покупая Kia Sorento многие задумываются о том, выдержит ли этот автомобиль испытание временем, либо станет проблемой через несколько лет эксплуатации. Журнал «Slash Gear» решил помочь в этом вопросе, взяв за основу отзывы владельцев таких машин.

Kia Sorento

Утверждается, что в целом «Соренто» является одной из самых надежных моделей Kia. Машина 2025 года выпуска заработала в недавнем исследовании «J.D.Power» оценку качества в 82 балла из 100, что является одним из лучших показателей в классе.

С момента своего появления в начале 2000-х Sorento зарекомендовал себя как один из самых успешных автомобилей Kia. Все из-за того, что кроссовер неизменно входит в число самых выносливых машин на рынке.

Изучив профильные форумы можно обнаружить множество владельцев «Соренто» разных годов выпуска, которые преодолели на таких машинах 250 тысяч километров пробега без серьезных неисправностей.

Kia Sorento

Некоторые утверждают, что Sorento может прослужить еще дольше, если его вовремя обслуживать. К примеру, на зарубежном форуме «Reddit» есть сообщение от владельца «Соренто» 2004 года выпуска, который проехал на своей машине без критических поломок более 340 тысяч км.

Но несмотря на столь впечатляющие показатели надежности, как и большинство других машин Kia Sorento не лишен недостатков.

В интернете владельцы этой модели обсуждают распространенные проблемы с трансмиссией, такие как жесткие переключения передач и пробуксовку, а также повышенный расход масла, особенно на моделях 2010-2020 годов выпуска.