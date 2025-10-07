ДомойАвтоновости сегодняВ Японии ждут ажиотажа на новый кроссовер Toyota: машины могут быстро раскупить...

В Японии ждут ажиотажа на новый кроссовер Toyota: машины могут быстро раскупить на несколько лет вперед

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 2025 05 21 toyota rav4 19 1

В мае этого года Toyota провела мировую премьеру RAV4 шестой генерации. Машина получила сразу три версии: Core, Adventure и GR Sport. Уже тогда было заявлено, что кроссовер поступит в продажу на японском рынке в 2025 году. А теперь официальные дилеры «Тойоты» в «Стране восходящего солнца» раскрыли дату запуска реформенного «паркетника» на местном рынке.

Японская пресса пишет, что RAV4 шестого поколения станет доступен для местных покупателей уже с 17 декабря. Именно в этот день будет дан старт приема заказов на этот автомобиль.

Копия 37f01aa3d10d96d8e879c409332b9f8b4958177b 1
Toyota RAV4 нового поколения

Вместе с тем, сотрудники отделов продаж дилерских центров Toyota опасаются, что новый «РАВ4» может повторить судьбу модели Prius, которая с запуском нового поколения вызвала ажиотажный спрос, заставив компанию приостановить прием заказов. 

Японский портал «Best Car» предупреждает потенциальных покупателей нового RAV4: важно поддерживать тесную связь с дилером до 17 декабря, чтобы войти в первые ряды заказчиков.

Если упустить этот момент и в итоге прием заявок будет приостановлен, то приобрести эту машину вряд ли получится раньше, чем через несколько лет.

e12ca1a9d059c0f9300902b603678ca527bb1bb2
Интерьер нового поколения Toyota RAV4

Напомним, с переходом в новое поколение кроссовер Toyota RAV4 изменился как внешне, так и технически. Автомобилю достались по-новому оформленные передняя и задняя части кузова, а также новый салон.

В линейку двигателей машины войдут как классические гибриды, так и подключаемые. Последние позволят автомобилю проезжать без подзарядки до 150 км. 

Цены на кроссовер объявят ближе к старту его продаж. Сейчас за дореформенные Toyota RAV4 в Японии просят минимум 3 миллиона 237 тысяч 300 иен (примерно 1,8-миллиона рублей). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai хочет выпустить 300-сильный Tucson

AAA: чем богаче водитель, тем агрессивнее он ездит...

Новый Hyundai Ioniq 3 хочет стать следующим Veloster

Как долго прослужит Kia Sorento, если регулярно следить...

Новый Renault E-Kwid подловили в Бразилии: дебют в...

Автопроизводители массово переходят с гаек на болты: ради...

Новый Mitsubishi Pajero не станет «японским Range Rover»

Кроссовер Daihatsu начального уровня обновили с «закосом» под...

Самая странная Subaru в истории: без оппозитного двигателя,...

Toyota Fortuner третьего поколения бросит перчатку новому Mitsubishi...

Новый Audi Q7 почти дождался перехода в третье...

Потенциальный новый премьер-министр Японии оказался фанатом Toyota Supra...

Кроссовер на базе хитовой модели Toyota не узнают...

Роскошный минивэн Nissan рвется в новое поколение

Долгожданный маленький внедорожник Toyota будет стоить от 2,2...

Следующее поколение Toyota Corolla отличится новым внешним видом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+