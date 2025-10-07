В Японии ждут ажиотажа на новый кроссовер Toyota: машины могут быстро раскупить на несколько лет вперед

В мае этого года Toyota провела мировую премьеру RAV4 шестой генерации. Машина получила сразу три версии: Core, Adventure и GR Sport. Уже тогда было заявлено, что кроссовер поступит в продажу на японском рынке в 2025 году. А теперь официальные дилеры «Тойоты» в «Стране восходящего солнца» раскрыли дату запуска реформенного «паркетника» на местном рынке.

Японская пресса пишет, что RAV4 шестого поколения станет доступен для местных покупателей уже с 17 декабря. Именно в этот день будет дан старт приема заказов на этот автомобиль.

Toyota RAV4 нового поколения

Вместе с тем, сотрудники отделов продаж дилерских центров Toyota опасаются, что новый «РАВ4» может повторить судьбу модели Prius, которая с запуском нового поколения вызвала ажиотажный спрос, заставив компанию приостановить прием заказов.

Японский портал «Best Car» предупреждает потенциальных покупателей нового RAV4: важно поддерживать тесную связь с дилером до 17 декабря, чтобы войти в первые ряды заказчиков.

Если упустить этот момент и в итоге прием заявок будет приостановлен, то приобрести эту машину вряд ли получится раньше, чем через несколько лет.

Интерьер нового поколения Toyota RAV4

Напомним, с переходом в новое поколение кроссовер Toyota RAV4 изменился как внешне, так и технически. Автомобилю достались по-новому оформленные передняя и задняя части кузова, а также новый салон.

В линейку двигателей машины войдут как классические гибриды, так и подключаемые. Последние позволят автомобилю проезжать без подзарядки до 150 км.

Цены на кроссовер объявят ближе к старту его продаж. Сейчас за дореформенные Toyota RAV4 в Японии просят минимум 3 миллиона 237 тысяч 300 иен (примерно 1,8-миллиона рублей).