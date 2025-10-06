ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Daihatsu начального уровня обновили с «закосом» под RAV4

Кроссовер Daihatsu начального уровня обновили с «закосом» под RAV4

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
251003 29683 5 NJ9Dy

Бюджетный суббренд Toyota – компания Daihatsu – выпустила обновленный кроссовер Rocky с доработками по части внешнего дизайна и интерьера. «Паркетник» начального уровня постарались сделать ближе к родственному бестселлеру RAV4, спроектированному на похожей платформе.

Длина модернизированного Rocky составила 4030 мм, ширина – 1710 мм, а высота – 1635 мм. Главной особенностью рестайлинга этой модели стала новая решетка радиатора с сотовым дизайном, вдохновленная RAV4 Adventure.

251003 29683 6 6UBK5
Доработки обновленного Daihatsu Rocky

В сочетании с аэродинамическим комплектом, включающим в себя новые передние и задние бамперы, боковые зеркала и новые 16-дюймовые черные колесные диски, машина выглядит более современно и агрессивно.

Салон реформенного Daihatsu Rocky отличится полностью цифровой комбинацией приборов и 9-дюймовым центральным сенсорным дисплеем. Внутри предусмотрят дополнительные места для хранения мелочи.

251003 29683 7 mh5Hk 1
Интерьер обновленного Daihatsu Rocky

Что касается мощностных характеристик, то модернизированная версия Rocky предлагает выбор из 1-литрового турбомотора и 1,2-литрового «атмосферника» на 98 и 88 лошадиных сил соответственно. Пару им составляет 5-скоростная МКПП или бесступенчатый вариатор CVT.

Продажи обновленного кроссовера Daihatsu должны начаться в ближайшие недели. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Daihatsu

Читайте также:

Последние новости:

Самая странная Subaru в истории: без оппозитного двигателя,...

Toyota Fortuner третьего поколения бросит перчатку новому Mitsubishi...

Новый Audi Q7 почти дождался перехода в третье...

Потенциальный новый премьер-министр Японии оказался фанатом Toyota Supra...

Кроссовер на базе хитовой модели Toyota не узнают...

Роскошный минивэн Nissan рвется в новое поколение

Долгожданный маленький внедорожник Toyota будет стоить от 2,2...

Следующее поколение Toyota Corolla отличится новым внешним видом...

Самый популярный «джип» Suzuki обновлен: продажи стартуют уже...

Популярный азиатский кроссвэн Toyota сделали немного спортивнее

Рестайлинговый Toyota Alphard может полностью избавиться от классических...

Автомеханики предупредили о будущей массовой проблеме машин, выпущенных...

Новый внедорожник Kia «на раме» показан в естественной...

Владелицу Subaru чуть не развел дилер на 8,5...

Новый флагманский минивэн Nissan готов к выпуску и...

Новый внедорожник Toyota начального уровня раскрывается в подробностях

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+