Кроссовер Daihatsu начального уровня обновили с «закосом» под RAV4

Бюджетный суббренд Toyota – компания Daihatsu – выпустила обновленный кроссовер Rocky с доработками по части внешнего дизайна и интерьера. «Паркетник» начального уровня постарались сделать ближе к родственному бестселлеру RAV4, спроектированному на похожей платформе.

Длина модернизированного Rocky составила 4030 мм, ширина – 1710 мм, а высота – 1635 мм. Главной особенностью рестайлинга этой модели стала новая решетка радиатора с сотовым дизайном, вдохновленная RAV4 Adventure.

Доработки обновленного Daihatsu Rocky

В сочетании с аэродинамическим комплектом, включающим в себя новые передние и задние бамперы, боковые зеркала и новые 16-дюймовые черные колесные диски, машина выглядит более современно и агрессивно.

Салон реформенного Daihatsu Rocky отличится полностью цифровой комбинацией приборов и 9-дюймовым центральным сенсорным дисплеем. Внутри предусмотрят дополнительные места для хранения мелочи.

Интерьер обновленного Daihatsu Rocky

Что касается мощностных характеристик, то модернизированная версия Rocky предлагает выбор из 1-литрового турбомотора и 1,2-литрового «атмосферника» на 98 и 88 лошадиных сил соответственно. Пару им составляет 5-скоростная МКПП или бесступенчатый вариатор CVT.

Продажи обновленного кроссовера Daihatsu должны начаться в ближайшие недели.