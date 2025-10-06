ДомойАвтоновости сегодняСамая странная Subaru в истории: без оппозитного двигателя, но с сердцем и...

Самая странная Subaru в истории: без оппозитного двигателя, но с сердцем и шасси Opel, разработанными в Porsche

Текст: Алиса Шашкова
Когда речь заходит об автомобилях Subaru, на ум приходят спортивные седаны и кроссоверы, оснащенные надежными оппозитными двигателями и фирменным постоянным полным приводом, с которым нестрашно форсировать бездорожье. 

Но в конце 90-х годов прошлого столетия японцы неожиданно для многих решили выпустить автомобиль, у которого не было ни оппозитного мотора, ни системы 4WD. Зато у него было сердце и шасси Opel, формально разработанное Porsche.

Такой автомобиль носил имя Subaru Traviq и является сегодня одним из самых неизвестных «Субару». Машину предлагали в Японии во времена бума компактных минивэнов. А сам автомобиль представлял собой копию Opel Zafira, которая появилась на свет в сотрудничестве с Porsche Engineering. 

Subaru Traviq

Чтобы Traviq и Zafira не мешали друг другу на рынке Subaru постаралась внести небольшие изменения в эстетику своего минивэна, перелицевав переднюю часть кузова, а также установив свои шильдики снаружи и в салоне. 

Subaru была синонимом оппозитных моторов и полного привода, но ни того, ни другого у Traviq не было. Кроме того, внешний вид машины не соответствовал имиджу компании, а ходовые качества сильно хромали.

Интерьер Subaru Traviq

Вершиной айсберга стал 2,2-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 147 лошадиных сил, который впоследствии получил аналог в виде еще менее производительного 125-сильного 1,8-литрового ДВС. 

Итог был ожидаемым. Машина стала настоящим провалом, просуществовав на рынке всего 3 года (с 2001 по 2004-й).

