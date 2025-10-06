Toyota Fortuner третьего поколения бросит перчатку новому Mitsubishi Pajero Sport

ДомойАвтоновости сегодняToyota Fortuner третьего поколения бросит перчатку новому Mitsubishi Pajero Sport

Текст: Ростислав Архипов
Один из самых популярных в Азии рамных внедорожников – Toyota Fortuner – готовится к переходу в третью генерацию. Знаменитая модель японской марки дожидается дебюта свежей версии пикапа Hilux и унаследует базу этого «грузовичка». На днях подробности об этом проекте «Тойоты» появились в открытом доступе.

Зарубежные журналисты утверждают, что новый Fortuner появится уже скоро. Дебют машины может состояться в течение 2026 года.

Рендер 3 поколения Toyota Fortuner

Ожидается, что внедорожник сохранит рамное шасси, заимствованное у Hilux, но не будет выглядеть идентично родственному пикапу. Вместо этого машине достанется по-собственному оформленная передняя часть кузова и корма. 

В салоне автомобиль может пережить ряд улучшений, особенно в плане технологий и материалов отделки. Внедорожнику впервые достанется полностью цифровая комбинация приборов и большой экран мультимедийной системы.

Рендер 3 поколения Toyota Fortuner

По «технике» подробностей пока не так много, как хотелось бы. Ходят слухи, что под капотом машины разместится 2,8-литровый дизельный двигатель с мягкой электрификацией, который сейчас предлагается в актуальном Hilux и Land Cruiser Prado. На рынках, где не так важна экологическая составляющая, этот мотор могут оставить без электрического довеска. 

Кроме того, не исключен вариант «заряженного» внедорожника от Gazoo Racing (GR Sport), который за счет более высоких показателей мощности и крутящего момента может оказаться еще более успешным на бездорожье, чем нынешний Fortuner.

С выходом в продажу новая генерация Toyota Fortuner поборется за покупателей с готовящимся сменить поколение в 2026-2027 годах Mitsubishi Pajero Sport.

Фото:Theottle

