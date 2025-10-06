Новый Audi Q7 почти дождался перехода в третье поколение: изображения

Актуальному Audi Q7 второго поколения уже 10 лет. Машина дважды обновлялась, но так и не смогла перебраться в новую генерацию, а значит сейчас неспособна конкурировать с хоть и более компактными, но зато современными BMW X5 и Mercedes GLE. В следующем году марке из Ингольштадта просто необходимо провести долгожданную модернизацию Q7, чтобы вернуть интерес к этой важной для нее модели.

Французский портал «Auto-Moto» полагает, что знает как изменится «ку седьмой» в третьем поколении. По информации европейских журналистов, кроссовер переедет на платформу PPC, представленную в моделях Audi A5, A6 и Q5, а также серьезно поменяется внешне.

Машина должна удивить перелицованной передней частью кузова и кормой, а также новыми боковинами, где будут отсутствовать традиционные дверные ручки.

Вместо них инженеры задействуют систему E-Latch, которая сейчас применяется в автомобилях Ford Mustang Mach-E и Ferrari Purosangue. Она отличается выступами под боковыми окнами с ёмкостной кнопкой, которая управляет замком с помощью электродвигателя.

Платформа Audi PPC (Premium Platform Combustion)

У нового Q7 не будет шильдиков e-tron, поскольку машину не собираются продавать как электрокар. Оснащать кроссовер планируют микрогибридными термоблоками, а также бензиновым и дизельными моторами и подзаряжаемыми гибридами с запасом хода на электротяге свыше 100 км.

Презентация нового Audi Q7 состоится в ближайшие месяцы, а продажи кроссовера стартуют в 2026 году.