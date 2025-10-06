Потенциальный новый премьер-министр Японии оказался фанатом Toyota Supra A70 и мотоциклов

На прошлой неделе в Японии завершились выборы, по результатам которых возглавить либерально-демократическую партию предстоит Санаэ Такаичи.

Ожидается, что именно она станет следующим премьер-министром «Страны восходящего солнца». Причем если ей это удастся, то впервые в истории эту должность займет представительница женского пола.

Но еще интереснее то, что женщина-политик является настоящей поклонницей спортивных автомобилей Toyota и езды на мотоциклах.

Санаэ Такаичи начала свое знакомство с высокопроизводительными «Тойотами», приобретя купе Toyota Supra в 1991 году. Это была версия A70 третьего поколения.

Машина получила независимую подвеску спереди и сзади, а также более совершенный турбированный двигатель на 230 лошадиных сил. Спустя годы именно этот вариант «Супры» стал настоящей легендой японского автопрома.

Японские журналисты пишут, что Санаэ Такаичи до сих пор использует свою Supra для ежедневных поездок на заседания в парламенте Токио и предвыборные мероприятия.

Длительная эксплуатация привела к серьезному износу машины, но в 2022-м Toyota запустила программу реставрации старых автомобилей, благодаря которой купе потенциального будущего премьера Японии практически вернулось в заводское состояние.

Санаэ Такаичи хвалилась этим обстоятельством в соцсетях, где рассказала о своей глубокой привязанности к Toyota Supra A70.

Примечательно, но возможный будущий премьер Японии предпочитает не только 4-колесную технику, а еще и двухколесную.

Будучи студенткой она часто ездила на мотоциклах, а самой любимой ее моделью был Kawasaki Z400GP. Даже после того, как она занялась политикой и стала депутатом парламента, она продолжала ездить на спортбайках, но с возраста 37 лет забросила это увлечение из-за опасений попасть в серьезную аварию.