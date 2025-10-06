Кроссовер на базе хитовой модели Toyota не узнают в новом поколении

Компактный «паркетник» Toyota, построенный на базе самого популярного автомобиля в линейке этого японского автопроизводителя (Corolla), готовится к вояжу во второе по счету поколение. Модернизация обещает серьезным образом сказаться как на дизайне машины, так и на ее технической стороне.

На днях в интернет утекли очередные неофициальные рендеры, демонстрирующие потенциальные перемены в экстерьере Corolla Cross. А инсайдеры поделились о слухах о потенциальной механической составляющей модели.

Toyota Corolla Cross (неофициальный рендер)

Corolla Cross остается одним из самых популярных компактных кроссоверов в мире, особенно на рынках Юго-Восточной Азии.

Автомобиль должен перейти в новое поколение в 2026-2027 году и значительным образом измениться внешне, получив узкие светодиодные фары с С-образными дневными ходовыми огнями, новые бамперы, а также модернизированные боковины и задние фонари в форме перевернутых букв «L».

Длина автомобиля может увеличиться на 15 мм, ширина – на 5 мм, а колесная база прибавить 5 мм.

Toyota Corolla Cross (неофициальный рендер)

В салоне машины ждут дебюта полностью цифровой комбинации приборов и 12,3-дюймового экрана мультимедийной системы.

Механические изменения в этом «паркетнике» сейчас засекречены, но инсайдеры полагают, что автомобиль будет питаться от гибридных и подключаемых гибридных силовых установок на базе 1,8 и 1,5-литровых бензиновых моторов соответственно.

Кроме того, машине будет положена «заряженная» модификация GR Sport с 2-литровым ДВС и электромотором, а также электрической системой полного привода E-Four. Совокупная отдача такого тандема может составить около 200 лошадиных сил.