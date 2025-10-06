Роскошный минивэн Nissan рвется в новое поколение

Несмотря на финансовые трудности Nissan завершает разработку своего флагманского минивэна Elgrand. Дебют машины запланирован на октябрь этого года, а ее полноценное производство начнется весной 2026-го.

Автомобиль будет построен на платформе CMF, которая используется в Serena, но сама «тележка», созданная Renault, будет модернизирована с учетом увеличения размеров и усиления жесткости.

За счет удлинения внутреннего пространства и незначительного сокращения его ширины будет реализован просторный трехрядный салон, который по объемам окажется сопоставим с конкурентами Alphard и Vellfire.

Неофициальный рендер нового Nissan Elgrand

Главной «фишкой» люксового минивэна Nissan должно стать наличие гибридной системы третьего поколения e-Power, в которой ДВС используется исключительно для выработки электроэнергии, а за привод отвечает электромотор. Благодаря постоянному питанию от электрического двигателя автомобиль будет удивлять мощным и отзывчивым ускорением и исключительно бесшумностью.

В основе этой системы лежит новая разработка Nissan – «5 в 1». Основные ее компоненты – двигатель, генератор, инвертор, редуктор и коробка передач, объединенные в единый блок. За полный привод будут отвечать дополнительные электромоторы, установленные на задней оси.

Гибридная система Nissan e-Power 3

Снаружи новый Elgrand может получить современный внешний облик благодаря крупной решетке радиатора, модернизированной светотехнике спереди и сзади, а также перелицованным боковинам кузова.

В салоне ждут появления новейшей информационно-развлекательной системы с большим дисплеем. Кроме того, водитель сможет полагаться на передовые системы помощи ProPilot.

Конкурировать на рынке новому Nissan Elgrand предстоит с Toyota Alphard/Vellfire, которые в следующем году могут пережить плановый рестайлинг.