Новый внедорожник Kia «на раме» показан в естественной среде обитания

Текст: Алексей Шмидт
virtual kia tasman 7 seat suv looks ready to scare land cruisers broncos and wranglers 242193 7 1

Первый рамный пикап в истории Kia был представлен еще в прошлом году и с тех пор успел выйти на основные для себя рынки сбыта. Машину назвали Tasman и не исключали, что в будущем у нее может появиться родственник в классическом SUV-кузове.

Как будет выглядеть такой автомобиль недавно показал латиноамериканский независимый художник Kleber Silva. В своем портфолио «KDesignAG» дизайнер выложил рендеры внедорожника на базе Kia Tasman на фоне пустынных пейзажей и песчаных пляжей. 

Автор изображений подчеркнул аутентичный стиль виртуальной модели Kia, перенеся в ее экстерьер множество решений, свойственных оригинальному грузовичку этой компании. 

Снимок экрана 2025 10 05 в 10.19.03
Рендер нового внедорожника Kia на базе Tasman

Переднюю часть кузова внедорожника было решено оформить в стиле экстремальной «тасмановской» комплектации X-Pro, а также срисовать с пикапа его боковины.

Сзади машина получила аналогичные с соплатформенной моделью фонари, но обзавелась закрытым сверху и по бокам грузовым отсеком, в котором, скорее всего, разместится большой багажник или третий ряд сидений.

Как и внедорожной версии Tasman X-Pro, виртуальному вездеходу Kia достались колеса, обутые в «грязевые» покрышки AT, которые помогают системе полноценного полного привода.

virtual kia tasman 7 seat suv looks ready to scare land cruisers broncos and wranglers 2 1
Рендер нового внедорожника Kia на базе Tasman

Если новый рамный внедорожник Kia увидит свет, то с большой долей вероятности получит тот же самый двигатель, что и родственный грузовичок «Тасман».

В Корее продавать машину будут с 2,5-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатым «автомат», а на отдельных рынках предложат в том числе с 2,2-литровым дизельным двигателем и восьмискоростным «автоматом». 

Фото:Kleber Silva/KDesignAG

