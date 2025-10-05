ДомойАвтоновости сегодняВладелицу Subaru чуть не развел дилер на 8,5 тысяч долларов: теперь она...

Владелицу Subaru чуть не развел дилер на 8,5 тысяч долларов: теперь она хочет вернуться к Toyota

Текст: Алексей Шмидт
Иногда дилерские центры, занимающиеся обслуживанием машины той или иной марки, бьют по их репутации сильнее, чем сами автомобили, продающиеся в стенах этих автосалонов.

Недавно владелица кроссовера Subaru Forester 2016 года из США поведала на форуме «Reddit» о том, что после плановых технических обслуживаний сотрудники официального сервиса «Субару» выкатили ей счет на внушительную сумму.

Автомобиль проехал 120 тысяч миль или 193 тысячи км. И в ходе планового осмотра для него насчитали ремонта на почти 8 тысяч 459 долларов (почти 700 тысяч рублей).

2016 subaru forester 4dr suv 20xt touring fq oem 1 1600
Subaru Forester 2016 года выпуска

Так, к примеру, по смете автосалона Subaru конкретно этому Forester необходима замена левого маслораспределительного механизма со жгутом проводов двигателя по цене в 1521 доллар (125 тысяч рублей), а также новый сальник распредвала, который обойдется ей еще в 5 тысяч 307 долларов (436 тысяч рублей).

2016 subaru forester dashboard 1
Интерьер Subaru Forester 2016 года выпуска

Поняв, что здесь что-то не так, владелица «Форестера» обратилась в независимую автомастерскую, где ей подтвердили, что ее автомобиль не страдает от утечек масла.

Автомеханики посоветовали ей не обращать внимание на незначительное запотевание до тех пор, пока утечка не будет заметна явно или не придется доливать масло.  

Снимок экрана 2025 10 05 в 09.25.09
Скриншот поста владелицы Subaru с Reddit

В комментариях к своему посту женщина заявила, что раньше владела исключительно автомобилями Toyota и Honda. И была шокирована счетом на ремонт, который был выставлен ей официальным дилером Subaru. 

А затем добавила, что собирается вернуться к Toyota, написав: «Corolla была лучшей машиной в моей жизни».

Фото:Subaru
ИСТОЧНИК:Reddit

