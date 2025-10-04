ДомойАвтоновости сегодняНовый флагманский минивэн Nissan готов к выпуску и жесткой конкуренции с Toyota...

Новый флагманский минивэн Nissan готов к выпуску и жесткой конкуренции с Toyota Alphard

Текст: Алексей Шмидт
Nissan анонсировал запуск флагманского минивэна Elgrand нового поколения во второй половине 2025 года. По данным японских СМИ, премьера машины, которой предстоит навязать конкуренцию Toyota Alphard, состоится 30 октября, но старта продаж придется подождать как минимум до весны 2026 года.

Предполагается, что новая генерация Elgrand будет опираться на дизайн концепт-кара Hyper Tour Concept, представленный на выставке Japan Mobile Show 2023 года. 

Спереди минивэна могут появиться сквозные светодиодные полосы и матричные LED-фары, а боковины кузова унаследовать у шоу-кара квадратные пропорции и острые контуры. 

Тизер нового поколения Nissan Elgrand

Что касается задней части машины, то там можно ждать дебюта горизонтальных светодиодных фонарей и новой крышки багажника с другим бампером. 

Уже подтверждено, что у следующего Elgrand будет вариант Nismo (заглавное изображение), в котором экстерьеру минивэна добавят фирменные элементы декора, характерные для спортивных машин. Это могут быть как черные кузовные детали, так и спойлеры на переднем и заднем бамперах, а также многоспицевые колесные диски Enkei с красной окантовкой. 

Тизер нового поколения Nissan Elgrand

Компоновка салона нового Nissan Elgrand, по слухам, будет срисована с кроссовера Leaf актуальной генерации. Внутри машины могут установить два 14,3-дюймовых экрана, а также фирменные сиденья компании с функцией снижения давления в условиях невесомости. 

Интерьер нового Nissan Leaf

Производительность автомобиля будет обеспечиваться новейшей гибридной системой e-Power третьей генерации, использующей 1,5-литровый бензиновый ДВС в качестве генератора.

Версия Nismo Performance, скорее всего, получит аналогичную силовую установку, но отличится большей мощностью и эксклюзивными настройками подвески, «заточенной» под управляемость. 

Фото:Kuruma-News, Nissan

