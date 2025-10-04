Второе поколение кроссовера Hyundai Venue представят 4 ноября

Компания Hyundai планирует представить второе поколение компактного кроссовера Venue уже 4 ноября 2025 года. Информация об этом появилась в индийских СМИ.

Журналисты пишут, что сейчас автомобиль проходит под кодовым обозначением QU2i. Машине предстоит отличиться от предшественницы дизайном, вдохновленным свежей «Кретой», в частности ее электрической версией, а также обзавестись более функциональным салоном.

Интерьер новой Hyundai Creta Electric

Несмотря на статус нового поколения Venue вряд ли получит новую линейку двигателей и трансмиссий. Все эти агрегаты, по слухам, будут перенесены в кроссовер из нынешней генерации.

Внешне автомобиль может выделиться угловатым силуэтом с совершенно новой передней частью кузова, где расположится другая решетка радиатора, раздельные фары и вертикальные светодиодные дневные ходовые огни.

Боковую часть «паркетника» обновят за счет новых 16-дюймовых колесных дисков и утолщенных пластиковых накладок на колесных арках, а также заостренных корпусов наружных зеркал.

Прототип нового поколения Hyundai Venue

Что касается кормы, то сзади экстерьер машины освежат, задействовав новые светодиодные фонари и пересмотрев остекление.

Как и говорилось ранее, продавать новый Hyundai Venue продолжат с прежними силовыми агрегатами, которые сильно варьировались от рынка к рынку. В их число сейчас входят малообъемные бензиновые атмосферники и турбомоторы, а также дизельные ДВС.

Ожидается, что модернизация приведет к тому, что кроссовер немного подорожает, но все равно останется дешевле более крупной и популярной модели Hyundai Creta.