ДомойАвтоновости сегодняВторое поколение кроссовера Hyundai Venue представят 4 ноября

Второе поколение кроссовера Hyundai Venue представят 4 ноября

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Hyundai Venue 1

Компания Hyundai планирует представить второе поколение компактного кроссовера Venue уже 4 ноября 2025 года. Информация об этом появилась в индийских СМИ.

Журналисты пишут, что сейчас автомобиль проходит под кодовым обозначением QU2i. Машине предстоит отличиться от предшественницы дизайном, вдохновленным свежей «Кретой», в частности ее электрической версией, а также обзавестись более функциональным салоном.

cretaelectricinteriorbig
Интерьер новой Hyundai Creta Electric

Несмотря на статус нового поколения Venue вряд ли получит новую линейку двигателей и трансмиссий. Все эти агрегаты, по слухам, будут перенесены в кроссовер из нынешней генерации. 

Внешне автомобиль может выделиться угловатым силуэтом с совершенно новой передней частью кузова, где расположится другая решетка радиатора, раздельные фары и вертикальные светодиодные дневные ходовые огни.

Боковую часть «паркетника» обновят за счет новых 16-дюймовых колесных дисков и утолщенных пластиковых накладок на колесных арках, а также заостренных корпусов наружных зеркал.

2025 venue n line spyshot c46987ec88 1
Прототип нового поколения Hyundai Venue

Что касается кормы, то сзади экстерьер машины освежат, задействовав новые светодиодные фонари и пересмотрев остекление. 

Как и говорилось ранее, продавать новый Hyundai Venue продолжат с прежними силовыми агрегатами, которые сильно варьировались от рынка к рынку. В их число сейчас входят малообъемные бензиновые атмосферники и турбомоторы, а также дизельные ДВС.

Ожидается, что модернизация приведет к тому, что кроссовер немного подорожает, но все равно останется дешевле более крупной и популярной модели Hyundai Creta.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новый внедорожник Kia «на раме» показан в естественной...

Владелицу Subaru чуть не развел дилер на 8,5...

Новый флагманский минивэн Nissan готов к выпуску и...

Новый внедорожник Toyota начального уровня раскрывается в подробностях

У нового европейского аналога Lada Largus уже появились...

Mazda намекнула на новое спортивное купе: это наследник...

Первый нерамный Toyota Land Cruiser раскрывается в деталях

Секретный проект Overfinch обещает самый дорогой Range Rover...

Новый Lexus NX показался на качественных изображениях

Владелец Tesla Model X выяснил, сколько проезжает его...

Мини-версия внедорожника Land Rover Defender показана на первых...

Новый компактный электрический хэтчбек Hyundai показан в серийном...

Пикап Toyota «для бедных» разжился версией с очень...

Новый Hyundai Santa Fe хочет славы Kia Sorento

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер Audi показан...

Новый корейский седан Hyundai Avante хотят сделать похожим...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+