У нового европейского аналога Lada Largus уже появились первые технические проблемы

Текст: Ростислав Архипов
Dacia Jogger Extreme04 1

Как известно, популярная модель Lada Largus является не совсем российской разработкой. Машина была построена на платформе Dacia Logan MCV, на данный момент снятого с производства, который недавно был заменен более современной моделью Dacia Jogger.

«Джоггер» дебютировал в 2021 году и с тех пор пользуется в Европе высокой популярностью. Но даже за свой короткий срок существования машина успела отметиться рядом неприятных технических проблем.

Dacia Jogger Extreme02 1
Dacia Jogger

Сейчас Dacia Jogger продается с тремя бензиновыми моторами. Первый – 3-цилиндровый литровый агрегат Eco-G мощностью 100 лошадиных сил и 170 Нм. Альтернативный вариант – литровый двигатель TCe на 110 «сил» и 200 Нм. А на вершине гаммы располагается 1,6-литровый гибридный мотор, выдающий 140 л.с.

Как пишет французский портал «Autoplus», бензино-электрический агрегат Jogger отметился проблемой с уплотнениями, приводящими к утечкам масла и последующему перегреву трансмиссии. Катастрофические поломки редки, но иногда машины, столкнувшиеся с этим дефектом, перестают заводиться. 

У некоторых владельцев Jogger с литровым мотором Eco-G на приборной панели может загораться сообщение «Проверьте впрыск» из-за недостаточного давления наддува. Dacia решает эту проблему перепрограммированием ЭБУ на машинах, выпущенных до конца 2022 года.

Dacia Jogger Extreme03 1
Dacia Jogger

Кроме того, определенные сложности могут испытывать обладатели «Джоггеров» с литровыми моторами Eco-G и TCe, которые иногда жалуются на затрудненные переключения передач. В таких моделях Dacia в последнее время перепрошивает электронный блок управления двигателем и вносит изменения в настройки трансмиссии. 

Напомним, в ближайшие месяцы в продажу должна поступить обновленная версия Jogger, которая может расширить список доступных для нее силовых установок мягко-гибридным агрегатом на базе 1,2-литрового ДВС и обновленного гибрида HEV.

Фото:Dacia
ИСТОЧНИК:Autoplus

