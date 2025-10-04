У нового европейского аналога Lada Largus уже появились первые технические проблемы

Как известно, популярная модель Lada Largus является не совсем российской разработкой. Машина была построена на платформе Dacia Logan MCV, на данный момент снятого с производства, который недавно был заменен более современной моделью Dacia Jogger.

«Джоггер» дебютировал в 2021 году и с тех пор пользуется в Европе высокой популярностью. Но даже за свой короткий срок существования машина успела отметиться рядом неприятных технических проблем.

Dacia Jogger

Сейчас Dacia Jogger продается с тремя бензиновыми моторами. Первый – 3-цилиндровый литровый агрегат Eco-G мощностью 100 лошадиных сил и 170 Нм. Альтернативный вариант – литровый двигатель TCe на 110 «сил» и 200 Нм. А на вершине гаммы располагается 1,6-литровый гибридный мотор, выдающий 140 л.с.

Как пишет французский портал «Autoplus», бензино-электрический агрегат Jogger отметился проблемой с уплотнениями, приводящими к утечкам масла и последующему перегреву трансмиссии. Катастрофические поломки редки, но иногда машины, столкнувшиеся с этим дефектом, перестают заводиться.

У некоторых владельцев Jogger с литровым мотором Eco-G на приборной панели может загораться сообщение «Проверьте впрыск» из-за недостаточного давления наддува. Dacia решает эту проблему перепрограммированием ЭБУ на машинах, выпущенных до конца 2022 года.

Dacia Jogger

Кроме того, определенные сложности могут испытывать обладатели «Джоггеров» с литровыми моторами Eco-G и TCe, которые иногда жалуются на затрудненные переключения передач. В таких моделях Dacia в последнее время перепрошивает электронный блок управления двигателем и вносит изменения в настройки трансмиссии.

Напомним, в ближайшие месяцы в продажу должна поступить обновленная версия Jogger, которая может расширить список доступных для нее силовых установок мягко-гибридным агрегатом на базе 1,2-литрового ДВС и обновленного гибрида HEV.