Владелец Tesla Model X выяснил, сколько проезжает его машина, когда уровень заряда батареи падает до 0%

Электрокар Model X является одной из самых популярных моделей американского автопроизводителя Tesla. Машина, появившаяся на свет в далеком 2015 году, славится своим большим запасом хода без подзарядки.

На днях один из владельцев Model X в дальнобойной версии Long Range из Канады решил провести небольшой эксперимент, проездив на автомобиле до тех пор, пока он не заглохнет.

Цель этого опыта – выяснить что на самом деле произойдет, когда заряд батареи Tesla падает на бортовом дисплее до нулевой отметки.

Tesla Model X Long Range (скриншот с YouTube)

Мужчина замерил расстояние в окрестности своего дома и наматывал по этому маршруту круги, чтобы затем можно было понять, как далеко проехала машина после падения заряда до 0%.

Оказалось, что после того, как уровень заряда батареи Model X упал до нуля, машина продолжала работать. Более того, владельцу Tesla с этого момента удалось преодолеть еще целых 33 км. После достижения этой дистанции автомобиль оповестил водителя о необходимости немедленной остановки и заглох.

Tesla Model X Long Range (скриншот с YouTube)

Примечательно, но после того, как мужчина вышел из машины, он уже не смог повторно открыть ее двери и добраться до зарядного порта. Кроме того, зарядка автомобиля с севшей «в ноль» батареей оказалась непростой задачей и осуществлялась крайне медленно.