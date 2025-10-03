ДомойАвтоновости сегодняВладелец Tesla Model X выяснил, сколько проезжает его машина, когда уровень заряда...

Владелец Tesla Model X выяснил, сколько проезжает его машина, когда уровень заряда батареи падает до 0%

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
tesla model x china recall 2 1

Электрокар Model X является одной из самых популярных моделей американского автопроизводителя Tesla. Машина, появившаяся на свет в далеком 2015 году, славится своим большим запасом хода без подзарядки. 

На днях один из владельцев Model X в дальнобойной версии Long Range из Канады решил провести небольшой эксперимент, проездив на автомобиле до тех пор, пока он не заглохнет.

Цель этого опыта – выяснить что на самом деле произойдет, когда заряд батареи Tesla падает на бортовом дисплее до нулевой отметки. 

Копия TESLA MODEL X 0 1
Tesla Model X Long Range (скриншот с YouTube)

Мужчина замерил расстояние в окрестности своего дома и наматывал по этому маршруту круги, чтобы затем можно было понять, как далеко проехала машина после падения заряда до 0%. 

Оказалось, что после того, как уровень заряда батареи Model X упал до нуля, машина продолжала работать. Более того, владельцу Tesla с этого момента удалось преодолеть еще целых 33 км. После достижения этой дистанции автомобиль оповестил водителя о необходимости немедленной остановки и заглох. 

0 percent model
Tesla Model X Long Range (скриншот с YouTube)

Примечательно, но после того, как мужчина вышел из машины, он уже не смог повторно открыть ее двери и добраться до зарядного порта. Кроме того, зарядка автомобиля с севшей «в ноль» батареей оказалась непростой задачей и осуществлялась крайне медленно. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:POGAuto/Youtube

Читайте также:

Последние новости:

Новый внедорожник Kia «на раме» показан в естественной...

Владелицу Subaru чуть не развел дилер на 8,5...

Новый флагманский минивэн Nissan готов к выпуску и...

Новый внедорожник Toyota начального уровня раскрывается в подробностях

Второе поколение кроссовера Hyundai Venue представят 4 ноября

У нового европейского аналога Lada Largus уже появились...

Mazda намекнула на новое спортивное купе: это наследник...

Первый нерамный Toyota Land Cruiser раскрывается в деталях

Секретный проект Overfinch обещает самый дорогой Range Rover...

Новый Lexus NX показался на качественных изображениях

Мини-версия внедорожника Land Rover Defender показана на первых...

Новый компактный электрический хэтчбек Hyundai показан в серийном...

Пикап Toyota «для бедных» разжился версией с очень...

Новый Hyundai Santa Fe хочет славы Kia Sorento

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер Audi показан...

Новый корейский седан Hyundai Avante хотят сделать похожим...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+