Джереми Кларксон о новом BMW M2: отличная машина, но старая была веселее и в 2 раза дешевле

Британский журналист Джереми Кларксон, известный ролью ведущего в двух популярных автомобильных телешоу «Топ Гир» и «Гранд Тур», продолжает писать для местной газеты «The Times». Недавно вслед за новым BMW M5 ему удалось протестировать свежий BMW M2.

О том, как прошли испытания, он поделился в своей колонке, где поведал, что с опаской подошел к более маленькому баварцу.

«Джезза» начал с того, что раскритиковал дизайн нового M2, сравнив его предшественника с Расселом Кроу в фильме «Гладиатор», а нынешнюю модель с тем, в какой форме пребывает актер сейчас:

«Если отформовать пластик, чтобы подогнать его под воздуховоды и другие аксессуары, получится что-то вроде модульной мебели для ванной комнаты из дешевых мотелей. Вот что представляет собой эта машина: Рассел Кроу с носом, похожим на ванную комнату Формулы-1».

Кларксону понравился 90-сантиметровый экран внутри M2, который оказался интуитивно понятным в управлении. Кроме того, он был приятно удивлен сиденьями машины, сравнив их с креслами Renault Fuego Turbo, обнимающими туловище.

Что касается ходовых качеств свежего BMW M2, то они пришлись британцу по вкусу. По словам журналиста, купе является великолепным независимо от выбранных электронных опций благодаря своему заднему приводу, а отсутствие гибридного двигателя и лишнего веса делают его превосходно комфортным.

Заключение Кларксона о новом BMW M2 выглядит следующим образом:

«Если отбросить эстетику, это действительно хорошая машина. Но я никак не могу выкинуть из головы мысль, что могу купить старый M2 за полцены этой. Он будет даже лучше, не сигналит, когда превышаешь скорость, выглядит красивее и, вероятно, будет только дорожать».