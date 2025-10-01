ДомойАвтоновости сегодня5-метровый полноразмерный кроссовер Kia готовится к первой смене поколения

5-метровый полноразмерный кроссовер Kia готовится к первой смене поколения

Текст: Алиса Шашкова
Next gen Kia Telluride Hybrid illustration 2026 Release 1

Кроссовер Kia Telluride представляет собой самый большой SUV в линейке этого корейского автопроизводителя и продается преимущественно в США. У машины есть близкий родственник Hyundai Palisade, адресованный всему миру. 

Как и последний, полноразмерный вседорожник «Киа» вот-вот переживет глобальную модернизацию. Какие изменения произойдут в этой модели на днях раскрыли корейские СМИ.

Next gen Kia Telluride Hybrid render 2026 Launch 1
Рендер Kia Telluride 2 поколения

Инсайдеры полагают, что новому Telluride в значительной степени преобразят внешность, наделив 2-рядными вертикальными фонарями и фирменными дневными ходовыми огнями Starmap.

Решетка радиатора станет шире и сменит внутренний рисунок, капот окажется выше, чем у актуального кроссовера, а боковины приобретут более строгий вид.

По габаритам машина должна оказаться точно такой же, как новый Hyundai Palisade, с которым она делит платформу. Длина автомобиля составит более 5-метров, а расстояние между осями будет равно почти 3-метрам. 

58614 35897 5331 1
Мультимедийная система Kia ccNC

В салоне Telluride 2 генерации, по слухам, будет установлена новейшая мультимедийная система ссNC, а доступная исключительно для семи- и восьмиместных вариантов. 

В подкапотном пространстве кроссовера, скорее всего, разместится 3,5-литровый бензиновый мотор V6, а также 2,5-литровая бензиновая турбогибридная система с комбинированной мощностью 334 л.с. и расходом топлива около 7-литров на 100 км.

Премьера нового Kia Telluride может состояться уже в конце этого года. 

Фото:TopElectricSUV, Kia

