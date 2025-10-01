Toyota выпустит рамный внедорожник, которого никогда не было

Линейка внедорожников Toyota сегодня включает в себя немало моделей, но самыми известными среди них считается семейство Land Cruiser. Это достаточно крупные и дорогие машины у которых в модельном ряду компании практически нет альтернатив. Но вскоре она появится.

Японский автопроизводитель завершает разработку совершенно новой модели, готовящейся стать начальной ступенью в иерархии «Ленд Крузеров». Машина обещает навязать конкуренцию на рынке «растянутому» Suzuki Jimny Nomade и оказаться похожей на концепт-кар Compact Cruiser EV образца 2022 года.

Автомобилю пророчат небольшой угловатый пятидверный кузов с дизайнерскими решениями, заимствованными у снятого с производства внедорожника FJ Cruiser и других моделей Land Cruiser за всю их историю.

Патентное изображение нового рамного внедорожника Toyota

Длина машины должна составить около 4350 мм, благодаря чему значительно превзойти по габаритам потенциального оппонента в лице 5-дверного Suzuki Jimny Nomade.

Инсайдеры из Японии полагают, что приводить в движение машину будет 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый «атмосферник», известный под внутренним обозначением 2TR. Его мощность составляет 165 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента.

Платформа нового рамного внедорожника Toyota

По неподтвержденным данным, Toyota исключила вариант использования 2,8-литрового турбодизеля, который ставится в модели Hilux и Land Cruiser Prado.

Презентация машины может состояться в этом году, но ее продажи в Японии начнутся, скорее всего, не раньше второго квартала 2026 года.