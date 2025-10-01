ДомойАвтоновости сегодняToyota выпустит рамный внедорожник, которого никогда не было

Toyota выпустит рамный внедорожник, которого никогда не было

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 2022 06 toyota compact cruiser ev 9 1

Линейка внедорожников Toyota сегодня включает в себя немало моделей, но самыми известными среди них считается семейство Land Cruiser. Это достаточно крупные и дорогие машины у которых в модельном ряду компании практически нет альтернатив. Но вскоре она появится.

Японский автопроизводитель завершает разработку совершенно новой модели, готовящейся стать начальной ступенью в иерархии «Ленд Крузеров». Машина обещает навязать конкуренцию на рынке «растянутому» Suzuki Jimny Nomade и оказаться похожей на концепт-кар Compact Cruiser EV образца 2022 года. 

Автомобилю пророчат небольшой угловатый пятидверный кузов с дизайнерскими решениями, заимствованными у снятого с производства внедорожника FJ Cruiser и других моделей Land Cruiser за всю их историю.

2025 06 toyota landcruiser fj cruiser patent 1
Патентное изображение нового рамного внедорожника Toyota

Длина машины должна составить около 4350 мм, благодаря чему значительно превзойти по габаритам потенциального оппонента в лице 5-дверного Suzuki Jimny Nomade.

Инсайдеры из Японии полагают, что приводить в движение машину будет 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый «атмосферник», известный под внутренним обозначением 2TR. Его мощность составляет 165 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента.

2024 Toyota IMV 0 3 1
Платформа нового рамного внедорожника Toyota

По неподтвержденным данным, Toyota исключила вариант использования 2,8-литрового турбодизеля, который ставится в модели Hilux и Land Cruiser Prado.

Презентация машины может состояться в этом году, но ее продажи в Японии начнутся, скорее всего, не раньше второго квартала 2026 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Семейный кроссовер Kia Sorento обновится к 2027 году:...

Джереми Кларксон о новом BMW M2: отличная машина,...

Свежий Toyota RAV4 показали в экстремальной версии TRD...

5-метровый полноразмерный кроссовер Kia готовится к первой смене...

Новый Nissan Micra Nismo: первые изображения и подробности

Новый Kia Seltos удивит агрессией и расходом топлива...

Новое поколение Nissan Navara удивит футуристичным дизайном и...

Самый надежный гибридный кроссовер выпускает не Honda и...

Компакт-кроссовер Peugeot 2008 останется без нового поколения, но...

Toyota Corolla следующего поколения может оказаться красивее нынешней...

Третье поколение корейского SUV-хита уже работе: премьера не...

Самый желанный роскошный кроссовер в мире не узнают...

Новый минивэн Mitsubishi Delica D:6 еще не представлен,...

Один из самых дорогих и роскошных кроссоверов Hyundai...

В Японии удивились экономичностью нового маленького кроссовера Mitsubishi...

Самый роскошный автомобиль Toyota: 5,2-метровый кроссовер со строго...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+