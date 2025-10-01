ДомойАвтоновости сегодняНовый Kia Seltos удивит агрессией и расходом топлива менее 6 литров на...

Новый Kia Seltos удивит агрессией и расходом топлива менее 6 литров на 100 км

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
55851 26910 331 1

Компактный кроссовер Kia, пользующийся неизменной популярностью с момента своего запуска в 2019 году, готовится к тому, чтобы наконец-то перейти в новое поколение.

Прототипы таких машин колесят по общественным дорогам на протяжении всего этого года, а независимые дизайнеры и инсайдеры пытаются предугадать, как они будут выглядеть без маскировки и чем будут оснащаться. 

На днях своим видением этого проекта поделилось издание «NYMammoth», утверждающее, что новый Kia Seltos удивит гораздо более агрессивной внешностью, чем сейчас, а корейская пресса дополнила эту визуальную информацию рядом важных подробностей о потенциальном расходе топлива реформенного кроссовера.

55282 24698 4613 1
Неофициальный рендер нового поколения Kia Seltos

На неофициальных рендерах новый Kia Seltos приобрел новомодную светотехнику Kia Starmap, которая бросается в глаза своими квадратными фарами и вертикальными дневными ходовыми огнями. Машине досталась новая более широкая решетка радиатора с рисунком в виде зубьев, высокий капот, новый бампер, а также перелицованные боковины.

Что касается кормы, то сзади «паркетника» ждут появления других фонарей, выполненных в стиле электрической модели EV5, новой крышки багажника и бампера. 

55282 24699 4622 1
Тестовый прототип нового поколения Kia Seltos

По слухам, в новом поколении Kia Seltos претерпит полное обновление технической части, приобретя гибридную силовую установку с электрической системой e-AWD, использующей электромотор на задних колесах для функции полного привода. 

При этом сам бензино-электрический силовой агрегат автомобиля будет расходовать в среднем всего 5,2-литра топлива на каждые 100 км, что станет большим шагом вперед в сравнении с актуальным кроссовером.

Премьера новой генерации Kia Seltos должна состояться в конце этого – начале следующего года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth, Shorts Car

Читайте также:

Последние новости:

Семейный кроссовер Kia Sorento обновится к 2027 году:...

Джереми Кларксон о новом BMW M2: отличная машина,...

Свежий Toyota RAV4 показали в экстремальной версии TRD...

5-метровый полноразмерный кроссовер Kia готовится к первой смене...

Новый Nissan Micra Nismo: первые изображения и подробности

Toyota выпустит рамный внедорожник, которого никогда не было

Новое поколение Nissan Navara удивит футуристичным дизайном и...

Самый надежный гибридный кроссовер выпускает не Honda и...

Компакт-кроссовер Peugeot 2008 останется без нового поколения, но...

Toyota Corolla следующего поколения может оказаться красивее нынешней...

Третье поколение корейского SUV-хита уже работе: премьера не...

Самый желанный роскошный кроссовер в мире не узнают...

Новый минивэн Mitsubishi Delica D:6 еще не представлен,...

Один из самых дорогих и роскошных кроссоверов Hyundai...

В Японии удивились экономичностью нового маленького кроссовера Mitsubishi...

Самый роскошный автомобиль Toyota: 5,2-метровый кроссовер со строго...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+