Новый Kia Seltos удивит агрессией и расходом топлива менее 6 литров на 100 км

Компактный кроссовер Kia, пользующийся неизменной популярностью с момента своего запуска в 2019 году, готовится к тому, чтобы наконец-то перейти в новое поколение.

Прототипы таких машин колесят по общественным дорогам на протяжении всего этого года, а независимые дизайнеры и инсайдеры пытаются предугадать, как они будут выглядеть без маскировки и чем будут оснащаться.

На днях своим видением этого проекта поделилось издание «NYMammoth», утверждающее, что новый Kia Seltos удивит гораздо более агрессивной внешностью, чем сейчас, а корейская пресса дополнила эту визуальную информацию рядом важных подробностей о потенциальном расходе топлива реформенного кроссовера.

Неофициальный рендер нового поколения Kia Seltos

На неофициальных рендерах новый Kia Seltos приобрел новомодную светотехнику Kia Starmap, которая бросается в глаза своими квадратными фарами и вертикальными дневными ходовыми огнями. Машине досталась новая более широкая решетка радиатора с рисунком в виде зубьев, высокий капот, новый бампер, а также перелицованные боковины.

Что касается кормы, то сзади «паркетника» ждут появления других фонарей, выполненных в стиле электрической модели EV5, новой крышки багажника и бампера.

Тестовый прототип нового поколения Kia Seltos

По слухам, в новом поколении Kia Seltos претерпит полное обновление технической части, приобретя гибридную силовую установку с электрической системой e-AWD, использующей электромотор на задних колесах для функции полного привода.

При этом сам бензино-электрический силовой агрегат автомобиля будет расходовать в среднем всего 5,2-литра топлива на каждые 100 км, что станет большим шагом вперед в сравнении с актуальным кроссовером.

Премьера новой генерации Kia Seltos должна состояться в конце этого – начале следующего года.