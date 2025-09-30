Toyota Corolla следующего поколения может оказаться красивее нынешней Camry

Corolla – важнейшая модель в линейке японского автопроизводителя Toyota. Мировой бестселлер в сегменте седанов остается его самой популярной машиной в истории несмотря на спад интереса к классическим 4-дверкам, а также хэтчбекам и универсалам.

Отказываться от такого сильного игрока на рынке в «Тойоте», разумеется, не намерены. И уже готовят его очередную модернизацию, обещающую колоссальные перемены в сравнении с нынешней моделью.

Как «Королла» может поменяться внешне ранее представил грузинский независимый художник Георги Тедорадзе. Дизайнер, опираясь на шпионские фотографии прототипов новых Corolla, а также внешность актуальных моделей японского автопроизводителя, подготовил несколько рендеров одной из главных новинок Toyota ближайших лет.

Спекулятивный рендер новой Toyota Corolla

В своей работе автор изображений, очевидно, черпал вдохновение в экстерьере свежей Toyota Camry. И получившаяся с оглядкой на нее «Королла» оказалась даже привлекательнее своего старшего собрата.

Машине достались С-образные светодиодные фары и элегантная решетка радиатора, а общий профиль автомобиля стал гораздо более спортивным, напоминая скорее фастбек, нежели классический седан.

Toyota Corolla следующего поколения может оказаться красивее Camry

Какие изменения произойдут с механической стороной новой Corolla пока можно лишь строить догадки. Скорее всего популярная модель Toyota расширит список гибридных версий, а может быть даже полностью откажется от ДВС без электрических довесков.

Справить официальную премьеру свежая «Королла» ближе к 2027 году.