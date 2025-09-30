Третье поколение корейского SUV-хита уже работе: премьера не за горами

Премьера нового, третьего по счету поколения кроссовера Hyundai Creta, должна состояться в ближайшие годы. Знаковое для корейского автопроизводителя событие, по слухам, произойдет в 2027-м. А пока инсайдеры то и дело выкладывают об этом проекте новые, но неподтвержденные подробности.

Свежие слухи, опубликованные зарубежными СМИ, свидетельствуют о том, что новая генерация «Креты» переживет значительные изменения в экстерьере и интерьере.

Но, что еще важнее, впервые в своей истории бестселлер SUV сегмента Hyundai получит под капот гибридную силовую установку. Деталей о ней пока нет, но инсайдеры склоняются к тому, что речь идет о связке 1,5-литровой атмосферной бензиновой «четверки» и электромотора.

Новая гибридная система Hyundai/Kia

Производительность системы не обозначена, зато известно, где она впервые дебютирует. Ожидается, что гибридная силовая установка сначала появится в новом поколении кроссовера Kia Seltos, запуск которого состоится раньше, чем свежей «Креты».

На рынке главными конкурентами ставшего бензино-электрическим «паркетником» Creta окажутся модели из его сегмента, использующие аналогичный тандем моторов: Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyrider, Renault Duster и родственный Kia Seltos.

Следом за новой «Кретой» сменить поколение должен его 7-местный собрат Hyundai Alcazar, дебют которого намечен на 2027 или 2028 год.