Кроссовер Nissan X-Trail могут не узнать в следующем поколении

Текст: Михаил Романченко
Разработка нового поколения кроссовера Nissan X-Trail, имеющего североамериканского родственника в лице «паркетника» Rogue, подходит к своему логическому завершению. Ожидается, что реформенный вседорожник переживет смену дизайна, а также приобретет новую бензиново-электрическую систему, которая обеспечит ему улучшенную экономичность.

Недавно состоялась премьера новой генерации седана Sentra, которая может стать примером того, как будет модернизирован следующий «Икс Трейл». Семейному кроссоверу, если верить спекулятивным рендерам, гуляющим по интернету, может достаться более властная передняя часть кузова с дизайнерским стилем V-Motion.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan X-Trail/Rogue

«Паркетник» должен приобрести более узкие фары, а также массивную решетку радиатора с внутренним наполнением в виде латинской буквы «V».

Кузов машины может стать более квадратным, а задние двери и крылья приобрести характерные выштамповки.

Салон будущего X-Trail, по слухам, будет оформлен по тому же рецепту, что в и случае с Murano нового поколения. Внутри кроссовера ждут появления 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов, а также аналогичного по диагонали экрана мультимедийной системы, соединенных в один блок.

Интерьер актуального Nissan Murano

Другие перемены в интерьере машины должны включить в себя дебют двухспицевого мультируля, сенсорной панели управления климат-контролем, новой «торпедо» и модернизированных сидений с более дорогой обивкой.

Зарубежные СМИ предполагают, что продавать новый Nissan X-Trail будут с двумя вариантами силовых установок, в том числе с новейшей гибридной системой e-Power 3 поколения. Она, напомним, сочетает в себе 1,5-литровый ДВС повышенной эффективности и мощный электродвигатель, снижая расход топлива на 15%.

В случае с реформенным «Икс Трейл» потребление горючего с этой связкой кардинально разных по конструкции моторов должно составить в среднем около 4,8-литра на каждые 100 км пути.

Дебют кроссовера, по слухам, состоится в течение 2026 года.

Фото:Nissan

