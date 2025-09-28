ДомойАвтоновости сегодняНайдена Ferrari с самым большим пробегом в мире: Toyota и Lexus стоят...

Найдена Ferrari с самым большим пробегом в мире: Toyota и Lexus стоят в сторонке

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия highest mileage ferrari 458 resized 1

Считается, что производители спорткаров и суперкаров делают далеко не самые надежные автомобили. И Ferrari здесь не исключение. 

Однако недавно был найден живой пример того, что эти тезисы не работают. Пробегу одного «Феррари» могут позавидовать многие модели Toyota и Lexus.

532218835 1148196584023081 1221349916007820341 n 1
Ferrari 458 Italia с пробегом 390 тысяч 123 км

Речь идет о Ferrari 458 Italia, владельцем которого является японец Тетсуя Нагаэ. Мужчина приобрел машину в июле 2011 года и с тех пор проехал на ней ни много ни мало 390 тысяч 123 километра. Отмечается, что весь пробег задокументирован и является реальным. 

Такого впечатляющего километража можно было бы ожидать от старой потрепанной Toyota или Lexus, принадлежавшей одному владельцу на протяжении более 20 лет, но не от экзотического итальянского суперкара. 

532467179 1148196634023076 8548396102545059116 n 1
Ferrari 458 Italia с пробегом 390 тысяч 123 км

Что интересно, конкретно этот Ferrari 458 далеко не единственный представитель этой модели, которому удалось преодолеть более 150 тысяч км пробега. 

Ранее другой владелец Ferrari 458 Speciale (версия для гоночного трека) рассказал, что его суперкар преодолел отметку в 236 тысяч км пробега. 

Как этим «Феррари» удалось добиться таких цифр на одометрах? Сама по себе модель 458 считается очень надежной. Единственной ее «болячкой» является коробка передач, но затрагивает она исключительно автомобили 2011-2015 годов выпуска.

В остальном при должном обслуживании «четыреста пятьдесят восьмая» не уступает по выносливости даже машинам Toyota и Lexus.

Фото:Соцсети

