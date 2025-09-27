Новый легковой грузовичок Toyota поборется за покупателей с пикапом-хитом Hyundai Santa Cruz

ДомойАвтоновости сегодняНовый легковой грузовичок Toyota поборется за покупателей с пикапом-хитом Hyundai Santa Cruz

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 toyota stout makes digitally rugged comeback to scare the mavericks away 210858 1 1

Toyota годами ходила вокруг да около проекта нового компактного пикапа с несущим кузовом, но успех моделей Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick поставили в этих планах точку. Недавно глава североамериканского подразделения японской марки Купер Эриксен подтвердил, что разработка легкового грузовичка стартовала.  

Подробностей о нем пока минимум, но известно, что машина по габаритам окажется меньше модели Tacoma и будет стоить намного дешевле.

a8tdqdqu6kca1 1
Неофициальный рендер нового легкового пикапа Toyota

Какое название предстоит получить этому автомобилю также загадка, но ряд американских СМИ полагает, что пикапу присвоят имя Stout или T100.

В качестве платформы эта новинка может задействовать шасси TNGA, известное практически по всему актуальному модельному ряду Toyota.

platform image 1
Новый вариант платформы Toyota TNGA

В оснащение машины, по слухам, должна войти гибридная силовая установка, ориентированная на экономичность. Ее потенциальный расход топлива может составить около 5,7-литра бензина на 100 км, что должно подстегнуть продажи среди владельцев малого бизнеса и фермеров.

Если все пойдет так, как задумано «Тойотой», ее новый легковой пикап должен появиться на свет в течение 2027 года. Главным рынком для него станут Штаты, но не исключено, что впоследствии машину начнут продавать и в других странах.

Фото:Digimods Design, Toyota

